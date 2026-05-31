UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyisi Khvicha Kvaratskhelia
Fransız devi PSG'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 21:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 2. kez kazanma başarısını gösteren PSG'nin yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Gürcü yıldız, Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonda 10 gol, 6 asistle büyük dikkat çekmişti.
PSG'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.
