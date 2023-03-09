UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor; çeyrek final yolunda bu akşam İspanya, Belçika ve İtalya deplasmanlarından Sevilla, Gent ve Fiorentina karşısında avantaj arayacak. İşte, bu zorlu mücadeleler öncesi güncel UEFA ülke puanı sıralaması...