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UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması

Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'den tarihi başarı... Bu yıl UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımız, dün akşam oynadıkları tüm maçları kazanarak tarihi bir geceye imza attılar ve ülke puanına önemli bir katkı sağladılar. İşte, dün gece alınan sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...

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  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı Türkiye kaç puanı var?

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, dün akşam yüzümüzü güldürdü. 4 maçta 12 puan toplayarak 4'de 4 yapan takımlarımız, olağanüstü bir başarıya imza atan temsilcilerimiz, ülke puanını da büyük bir katkıda bulundu. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu ve UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı Türkiye kaç puanı var?

    UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022?

    Temsilcilerimiz, UEFA Lig'lerindeki mücadelelerinde galip gelerek ülke sıralamasında da kazandırdı. Buan göre 4 takımın mücadelesi sonunda 400x4=1600 puan elde edildi. Sonuçla birlikte Türkiye 14. sıraya yerleşti.
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı Türkiye kaç puanı var?

    1 - İngiltere 95,998

    2 - İspanya 85,141

    3 - Almanya 73,231

    4 - İtalya 67,069

    5 - Fransa 54,664
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı Türkiye kaç puanı var?

    6 - Hollanda 52,500

    7 - Portekiz 50,216

    8 - İskoçya 35,800

    9 - Almanya 35,400

    10 - Avusturya 33,000
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı Türkiye kaç puanı var?

    İşte Türkiye'nin sıralaması

    11 - Sırbistan 30,875

    12 - Norveç 28,750

    13 - Çekya 28,050

    14 - Türkiye 27,9

    15- İsviçre 27,675

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