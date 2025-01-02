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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Uğur Fora: Projelerimiz şova yönelik olmayacak - Beşiktaş Haberleri

        Uğur Fora: Projelerimiz şova yönelik olmayacak

        Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Uğur Fora, yaptığı açıklamada, "Projelerimiz ve bakışımız şova yönelik olmayacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:47
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        "Projelerimiz şova yönelik olmayacak"
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        Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Serdal Adalı seçildi.

        Siyah-beyazlıların 36. başkanı olan Adalı’nın yönetim kurulu listesinde bulunan Uğur Fora, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "DEMOKRASİ KAZANDI, BEŞİKTAŞ KAZANDI"

        Güzel bir kongreyi geride bıraktıklarını dile getirerek sözlerine başlayan siyah-beyazlı yönetici, “Demokrasi kazandı, Beşiktaş kazandı. Yaklaşık 1.5 aylık bir seçim süreciydi. Sonlara doğru iyice hızlandı. Beşiktaş bu işi iyi yapıyor. Rakipler gün sonunda yine el ele sıkıştı” ifadelerini kullandı.

        Genel kurula rekor katılım olmasının yönetim olarak sorumluluklarını artırdığından da bahseden Fora, “Beşiktaşlı, Beşiktaş’ına sahip çıktı. Üstündeki ay-yıldızına sahip çıktı. Bu üzerimizdeki sorumluluğu biraz daha artırıyor. Bundan dolayı tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

        "PROJELERİMİZ ŞOVA YÖNELİK OLMAYACAK"

        Uğur Fora, programlı şekilde yollarına devam edeceklerini, atacakları her adımı planlayacaklarını aktardı. Fora, “Biz 3.5 yıllık bir projeksiyon ile geliyoruz. Mayıs ayında olağan bir kongre daha olacak. Projelerimiz ve bakışımız şova yönelik olmayacak. Ölçüp, biçtiğimiz ve 3.5 yıllık projeksiyonumuza uygun strateji ile ilerleyeceğiz. Bunu da önümüzdeki hafta başkanımız açıklayacak” diye konuştu.

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