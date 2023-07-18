'Ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg kullanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın beğenilerinin Türkiye ve Türk mühendisleri için gurur verici olduğunu belirtti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yerli otomobil Togg hediye edilmesiyle iligli açıklamada bulundu.
Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle hediye edilen #Togg’u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman bizzat kullandı. Sayın Veliaht Prens’in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.