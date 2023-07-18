'Ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg kullanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın beğenilerinin Türkiye ve Türk mühendisleri için gurur verici olduğunu belirtti

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