Park Holding
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Uluslararası arenadan alınmış en büyük sendikasyon kredisini sağladık"

Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Recep Baştuğ, Ciner Grubu şirketlerinden We Soda Limited'in 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğünde uluslararası sendikasyon kredisi almasını Bloomberg HT’de değerlendirdi.

09.08.2018 - 11:26 | Güncelleme:

Kredinin 1 Ağustos itibariyle Türkiye'ye geldiğini belirten Baştuğ "Bu kredi %100 Ciner Grubu iştiraki İngiltere'de kurulu şirketimiz We Soda tarafından temin edildi. Kredi İngiltere'de bize ait şirket tarafından alındı, tamamıyla Türkiye'de kullanılmak üzere gönderildi." dedi.

İçinde bulunulan konjonktür nedeniyle bu krediyi özellikle şimdi getirmek istediklerini ifade eden Baştuğ "Bu para Türkiye'de kalacak, yurt dışına geri gitmeyecek. Oradaki şirketimiz kendi şartlarıyla kredinin geri ödemesini yapacak, bu Türkiye'ye kalıcı olarak gelmiş bir rakamdır" diye konuştu.

"REEL SEKTÖRDE EN BÜYÜK SENDİKASYON KREDİSİ"

Bir reel sektör şirketinin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sendikasyon kredisi olduğunu kaydeden Baştuğ krediyi nasıl temin ettikleri sorusuna şu yanıtı verdi;

"Öncelikle krediyi temin edebilme vasfınız olmalı. Biz Ciner Grubu olarak soda külünde dünya lideriyiz. İlk defa %100 Türk sermayeli bir şirket global arenada sektörün lideri durumunda. We Soda, doğal soda külünde 7 milyon tonu aşan üretimle dünyanın %25'ini domine eder, bu pazarın en büyük oyuncusudur.

Dolayısıyla böyle bir şirketiniz varsa dünya devi finans kurumlarına gidip böyle bir krediyi konuşabiliyorsunuz. Kurumsal olarak da buna hazır olmanız gerekir. Hukuki, idari, yönetsel olarak hazır olmalısınız."

"800 MİLYON DOLAR NET İHRACATIMIZ VAR"

1 milyar dolar ciro hacmi olduklarını kaydeden Baştuğ "Bunun 800 milyon doları ihracat. 1 kuruş ithal girdisi olmadan doğrudan Ankara'da üretilen mal dünya pazarlarına çıkıyor. Bundan sonra her yıl ihracat yapacağız" dedi.

 

"5 YILDA 4 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

Son 5 yılda 4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Baştuğ önümüzdeki dönemde de ülkemize yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.