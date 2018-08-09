Kredinin 1 Ağustos itibariyle Türkiye'ye geldiğini belirten Baştuğ "Bu kredi %100 Ciner Grubu iştiraki İngiltere'de kurulu şirketimiz We Soda tarafından temin edildi. Kredi İngiltere'de bize ait şirket tarafından alındı, tamamıyla Türkiye'de kullanılmak üzere gönderildi." dedi.

İçinde bulunulan konjonktür nedeniyle bu krediyi özellikle şimdi getirmek istediklerini ifade eden Baştuğ "Bu para Türkiye'de kalacak, yurt dışına geri gitmeyecek. Oradaki şirketimiz kendi şartlarıyla kredinin geri ödemesini yapacak, bu Türkiye'ye kalıcı olarak gelmiş bir rakamdır" diye konuştu.

"REEL SEKTÖRDE EN BÜYÜK SENDİKASYON KREDİSİ"

Bir reel sektör şirketinin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sendikasyon kredisi olduğunu kaydeden Baştuğ krediyi nasıl temin ettikleri sorusuna şu yanıtı verdi;

"Öncelikle krediyi temin edebilme vasfınız olmalı. Biz Ciner Grubu olarak soda külünde dünya lideriyiz. İlk defa %100 Türk sermayeli bir şirket global arenada sektörün lideri durumunda. We Soda, doğal soda külünde 7 milyon tonu aşan üretimle dünyanın %25'ini domine eder, bu pazarın en büyük oyuncusudur.

Dolayısıyla böyle bir şirketiniz varsa dünya devi finans kurumlarına gidip böyle bir krediyi konuşabiliyorsunuz. Kurumsal olarak da buna hazır olmanız gerekir. Hukuki, idari, yönetsel olarak hazır olmalısınız."

"800 MİLYON DOLAR NET İHRACATIMIZ VAR"

1 milyar dolar ciro hacmi olduklarını kaydeden Baştuğ "Bunun 800 milyon doları ihracat. 1 kuruş ithal girdisi olmadan doğrudan Ankara'da üretilen mal dünya pazarlarına çıkıyor. Bundan sonra her yıl ihracat yapacağız" dedi.

"5 YILDA 4 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

Son 5 yılda 4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Baştuğ önümüzdeki dönemde de ülkemize yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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