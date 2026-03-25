Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Ümit Güler'den HT Spor'a özel açıklamalar: Arda, Real Madrid'de çok mutlu! - Futbol Haberleri

        Ümit Güler'den HT Spor'a özel açıklamalar: Arda, Real Madrid'de çok mutlu!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in babası Ümit Güler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Güler'in sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Güler'den HT Spor'a özel açıklamalar!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in babası Ümit Güler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Ümit Güler'in sözleri:

        "Aslında bugünleri görerek bir şey yapmadık. Hatırladığım mesela 16 yaşında A takıma çıktığında mutluluktan uçtuk. Ben ona bir şeyler söylemiştim. Dedim ki "Evet sen Fenerbahçelisin, biz ailecek Fenerbahçeliyiz ama sadece Fenerbahçeli Arda olarak hatırlanma milli olarak hatırlan düşen rakiplerinin hepsinin elinden tut. Futbolcu olması çok önemli değil bizim için önemli olan iyi bir evlat, ülkesine, milletine vatanına sahip çıkan iyi bir evlat olması önemliydi bizim için. Bugün zaten bulunduğu durumda da Arda sadece futbol oynamıyor. Oraya gitme amacı Türkiye'deki gençlerin önünün açmak, başarılabileceğini göstermek."

        "REAL MADRID'DE ÇOK MUTLU"

        "Şu anda Real Madrid'de çok mutlu üçüncü senesine geldi ve zorlukların büyük bir kısmını atlattı. Bundan sonra da o takımda uzun süre başarılı olmak, ülkesini temsil etmek için kalmak oldukça önemli. Arda'nın önünde uzun ve taşlı bir yol var ailesi olarak bizim görevimiz o taşları temizlemek, amacımız yolunu açabilmek."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
