Ümit Güler'den HT Spor'a özel açıklamalar: Arda, Real Madrid'de çok mutlu!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in babası Ümit Güler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

🎙️ Arda Güler'in babası Ümit Güler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/A6d6uli1CK — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2026

İşte Ümit Güler'in sözleri:

"Aslında bugünleri görerek bir şey yapmadık. Hatırladığım mesela 16 yaşında A takıma çıktığında mutluluktan uçtuk. Ben ona bir şeyler söylemiştim. Dedim ki "Evet sen Fenerbahçelisin, biz ailecek Fenerbahçeliyiz ama sadece Fenerbahçeli Arda olarak hatırlanma milli olarak hatırlan düşen rakiplerinin hepsinin elinden tut. Futbolcu olması çok önemli değil bizim için önemli olan iyi bir evlat, ülkesine, milletine vatanına sahip çıkan iyi bir evlat olması önemliydi bizim için. Bugün zaten bulunduğu durumda da Arda sadece futbol oynamıyor. Oraya gitme amacı Türkiye'deki gençlerin önünün açmak, başarılabileceğini göstermek."

"REAL MADRID'DE ÇOK MUTLU"

"Şu anda Real Madrid'de çok mutlu üçüncü senesine geldi ve zorlukların büyük bir kısmını atlattı. Bundan sonra da o takımda uzun süre başarılı olmak, ülkesini temsil etmek için kalmak oldukça önemli. Arda'nın önünde uzun ve taşlı bir yol var ailesi olarak bizim görevimiz o taşları temizlemek, amacımız yolunu açabilmek."