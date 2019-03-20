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Oyuncu Sinan Bengier ise Ümit Yesin'le çalışamadıklarını belirterek, "Her karşılaştığımızda sanki 40 yıllık dostmuş gibi konuşurduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Bu piyasada arkasından çok şey söylenenler var ama Ümit'in arkasından hep iyi şeyler söylenirdi." değerlendirmesini yaptı.