Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Ümraniyespor: 3 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 3 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, evinde Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Emre Kaplan (2) ve Benny'nin attığı gollerle kazanarak ligdeki üst üste 2. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 38'e çıkardı. 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK ise haftayı 63 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK'nın 12 maçlık serisi bitti!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 62 ve 67. dakikalarda Emre Kaplan, 73'te Benny attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+1. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez kazanan Ümraniyespor, haftayı 38 puanla tamamladı. 12 maçlık galibiyet serisi biten Erzurumspor FK ise 63 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Hatayspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Mart 2026 (İran'ın Geleceği Nasıl Şekillenecek?)

        "Ilımlı İran beklentisi" boşa mı çıktı? Mücteba Hamaney daha mı sert olacak? Füze ve Dron emirlerini kim veriyor? ABD - İsrail yeni Hamaney'e ne diyor? HT360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Alişer Delek ve İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer değerlendirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu