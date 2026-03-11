Ümraniyespor: 3 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU

HT 360 - 9 Mart 2026 (İran'ın Geleceği Nasıl Şekillenecek?)

"Ilımlı İran beklentisi" boşa mı çıktı? Mücteba Hamaney daha mı sert olacak? Füze ve Dron emirlerini kim veriyor? ABD - İsrail yeni Hamaney'e ne diyor? HT360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Alişer Delek ve İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer değerlendirdi.