Ümraniyespor: 3 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, evinde Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Emre Kaplan (2) ve Benny'nin attığı gollerle kazanarak ligdeki üst üste 2. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 38'e çıkardı. 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK ise haftayı 63 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 62 ve 67. dakikalarda Emre Kaplan, 73'te Benny attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+1. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez kazanan Ümraniyespor, haftayı 38 puanla tamamladı. 12 maçlık galibiyet serisi biten Erzurumspor FK ise 63 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Hatayspor'u ağırlayacak.
