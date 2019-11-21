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Haberlerİş-Yaşam

Üniversite öğrencilerine ‘temassız’ destek

Visa ve Türk Eğitim Vakfı (TEV),üniversite öğrencilerine yönelik bir bağış projesine imza attı. Bu kapsamda Visa'nın farklı lokasyonlara yerleştireceği temassız bağış kioskları ile üniversite öğrencilerine yönelik bağış yapılmasının önünü açacağı bildirildi

tev

Visa ve Türk Eğitim Vakfı (TEV),üniversite öğrencileri için bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Visa'nın, Türk Eğitim Vakfı’nın maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite hayatına devam edemeyen öğrencilere yönelik hayata geçirdiği “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” kampanyasını farklı lokasyonlara yerleştirilecek temassız bağış kioskları ile destekleyeceği öğrenildi.

Kampanyaya destek vermek isteyen bağışçıların ise, sıklıkla ziyaret ettikleri birçok lokasyonda temassız kartlarını kullanarak bağış yapabilecekleri kaydedildi.

Bağış kioskunun, projeye destek veren ünlü isimlerin bağış çağrısında bulunduğu interaktif bir ekran ve 10 TL bağış yapmayı sağlayan temassız bir POS terminalinden oluştuğu bildirildi.

Bağışçıların, ilk ay İstanbul’un farklı AVM ve plazalarına, ikinci ay itibariyle ise Ankara ve İzmir’deki yüksek trafikli noktalara yerleştirilecek kiosklarda temassız kredi kartları ile öğrencilerin eğitime devam etmesine katkıda bulunabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Yenilikçi ödeme çözümleri ile sosyal sorumluluğu bir araya getiren temassız bağış kiosklarının, bağış yapmayı kolaylaştırarak günlük hayatın içine entegre etmeyi hedeflediği belirtildi.

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