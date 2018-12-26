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İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Ünlü isimler çektikleri kar manzaralı fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar... İşte ünlü isimlerin objektiflerinden kar manzaraları...