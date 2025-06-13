ARYNA SABALENKA

2015'te, Belarus Tenis Federasyonu onu gençler turnuvaları yerine düşük seviyeli profesyonel etkinliklere odaklanmaya teşvik etti. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) listesinde; 11553 puanla ilk sırada bulunuyor.

Aryna Sabalenka, 2023 Avustralya Açık, 2024 Avustralya Açık ve 2024 Amerika Açık'ta olmak üzere üç büyük tekler şampiyonluğu 2019 ABD Açık ve 2021 Avustralya Açık'ta iki büyük çiftler şampiyonluğu kazandı. Sabalenka, 2017'de Belarus Fed Cup takımını ikinciliğe taşıyarak öne çıktı ve o zamandan beri WTA Tour'da başarı elde ederek toplamda 18 kariyer şampiyonluğu kazandı.

Aryna Sabalenka, maçlar sırasında topa vururken yüksek ses çıkarmasıyla da tanınıyor. Sabalenka; bu konuda, kendisini duymadığını ve rakiplerini rahatsız etmemeyi umduğunu belirtmişti.