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        Haberler Dünyadan Ünlü tenişçi Aryna Sabalenka aşk tatilinde - Magazin haberleri

        Aryna Sabalenka aşk tatilinde

        Kariyerinde 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, dünya 1 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, girişimci sevgilisi Georgios Frangulis ile Mikonos'taki aşk tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:12
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        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
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        Belaruslu Aryna Sabalenka, geçtiğimiz hafta Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'un tek kadınlar finalinde, Coco Gauff'a 2 - 1 yenilerek şampiyonluğu kaçırsa da 'Dünyanın 1 Numarası' ünvanını elinde tutmayı başardı.

        Aryna Sabalenka - Coco Gauff

        27 yaşındaki tenisçi, iş adamı ve aynı zamanda motor sporları yarışçısı sevgilisi Georgios Frangulis ile Yunanistan'ın Mikonos adasında aşk tatili yapıyor.

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        Aryna Sabalenka, Brezilyalı sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.

        Çift, denizde başlayan romantizme plajda da devam etti.

        Aryna Sabalenka ile Georgios Frangulis'in ilişkileri geçtiğimiz yıl başladı. Frangulis, ilişkileri boyunca sevgilisinin istikrarlı bir destekçisi olduğunu Sabalenk'nın maçlarında kaçırmamasıyla gözler önüne seriyor.

        Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis'in, en büyük" destekçisi olduğunu söyleyerek; "Onun yanımda olmasından gerçekten mutlu oluyorum. Her zaman beni neşelendiriyor. Zor dönemlerimde hep yanımdaydı” dedi.

        ARYNA SABALENKA

        2015'te, Belarus Tenis Federasyonu onu gençler turnuvaları yerine düşük seviyeli profesyonel etkinliklere odaklanmaya teşvik etti. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) listesinde; 11553 puanla ilk sırada bulunuyor.

        Aryna Sabalenka, 2023 Avustralya Açık, 2024 Avustralya Açık ve 2024 Amerika Açık'ta olmak üzere üç büyük tekler şampiyonluğu 2019 ABD Açık ve 2021 Avustralya Açık'ta iki büyük çiftler şampiyonluğu kazandı. Sabalenka, 2017'de Belarus Fed Cup takımını ikinciliğe taşıyarak öne çıktı ve o zamandan beri WTA Tour'da başarı elde ederek toplamda 18 kariyer şampiyonluğu kazandı.

        Aryna Sabalenka, maçlar sırasında topa vururken yüksek ses çıkarmasıyla da tanınıyor. Sabalenka; bu konuda, kendisini duymadığını ve rakiplerini rahatsız etmemeyi umduğunu belirtmişti.

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        #Aryna Sabalenka
        #Georgios Frangulis
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