USK Praha: 54 - Fenerbahçe Opet: 63 | MAÇ SONUCU Fenerbahçe Opet, EuroLeague 2'nci tur 4'üncü maçında deplasmanda USK Praha'yı 54-63 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, EuroLeague 2'nci turda çıktığı 4 maçı da kazandı ve yoluna namağlup devam etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:57 facebook

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