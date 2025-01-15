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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague USK Praha: 54 - Fenerbahçe Opet: 63 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        USK Praha: 54 - Fenerbahçe Opet: 63 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet, EuroLeague 2'nci tur 4'üncü maçında deplasmanda USK Praha'yı 54-63 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, EuroLeague 2'nci turda çıktığı 4 maçı da kazandı ve yoluna namağlup devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:57
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        F.Bahçe Opet Avrupa'da doludizgin!
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        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibini 63-54 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli takım bu sonuçla namağlup liderliğini südürdü.

        Salon: Kralovka Arena

        Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)

        ZVVZ USK Prag: Cazorla 8, Vorackova 6, Ayayi 11, Magbegor 4, Jones 12, Vyoralova 5, Hof 8, Andelova

        Fenerbahçe Opet: Atkins 4, Williams 7, Meesseman 19, Sabally 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 8, Badiane 5, Charles 2

        1. Periyot: 18-12

        Devre: 34-35

        3. Periyot: 45-50

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