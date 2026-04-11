        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        VakıfBank: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Fenerbahçe Medicana seriyi 1-1'e getirdi!

        Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

        Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Fenerbahçe Medicana, 25-18’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak öne geçti. Dördüncü seti 25-20 alan Fenerbahçe Medicana, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

        Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü karşılaşma, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

        SALON: VakıfBank

        HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

        VAKIFBANK: Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Ogbogu, Cansu Özbay, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

        FENERBAHÇE MEDİCANA: Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro, Ana Cristina, Aslı Kalaç, (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

        SETLER: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

        SÜRE: 109 dakika

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
