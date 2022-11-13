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VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi 4. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz sezon finalinde karşı karşıya gelen VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, bugün bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği VakıfBank Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...

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  • VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?

    Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet, bugübn Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Şimdiden gözlerin çevrildiği Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?

    VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?

    Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı bugün (13 Kasım Pazar) saat 18:00'de oynanacak.
  • VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?

    VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

    Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı TRTSpor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
  • VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?

    Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesi Vakıfbank, 3 maçta 3 galibiyetle lider durumda bulunuyor.
  • VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?

    Konuk Fenerbahçe Opet ise 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi ile 5. sırada yer alıyor.

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