Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet, bugübn Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Şimdiden gözlerin çevrildiği Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgileri bir araya getirdik...