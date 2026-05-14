VakıfBank'ta Katarina Dangubic ameliyat oldu!
VakıfBank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic'in ülkesinde sol diz ön çapraz bağ ve iç yan bağ ameliyatı olduğunu duyurdu.
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:21
Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki A. Carraro Imoco maçında sakatlanan Dangubic'in ülkesi Sırbistan'da sol diz ön çapraz bağ ve iç yan bağ operasyonu geçirdiği aktarıldı.
Ameliyatı başarılı geçen sporcunun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibinin bilgisi dahilinde ülkesinde başlandığı kaydedildi.
