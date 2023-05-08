"TÜRKİYE'DE FİKİRLERİ OLAN BAŞKANLAR VAR!"

(Teknik direktörlüğün en sevdiğiniz yanı nedir?) "Bunu söylemek zor, çok farklı bir iş. Almnaya'da açık bir yapı ve sportif hedefle mücadele ediyorsunuz. İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen tenik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp sahipleri ya da başkanlar var."