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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor, Murat Yıldırım'a emanet

        Vanspor, Murat Yıldırım'a emanet

        TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor'da teknik direktörlük görevine Murat Yıldırım getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:54 Güncelleme:
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        Vanspor, Murat Yıldırım'a emanet

        TFF 1. Lig’de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Murat Yıldırım ile anlaştı.

        Vanspor’dan yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu. Yeniden aramıza hoş geldin Murat Yıldırım. Birlikte yeni başarılar için" denildi.

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