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        Haberler Spor Voleybol Vargas, Milletler Ligi Ankara Etabı'na damga vurdu!

        Vargas, Milletler Ligi Ankara Etabı'na damga vurdu!

        amazon.com.tr Voleybol Milletler Ligi Ankara 2026 etabında müthiş bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları'nın maç istatistikleri için Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlanıldı. Pasör çaprazı Melissa Vargas, etabın ikinci maçı olan Türkiye-Fransa maçında 113,3 km/s ile Ankara serisinin en hızlı servisini attı. Vargas, aynı zamanda milli takımda kendisine ait olan servis rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Vargas, Milletler Ligi Ankara Etabı'na damga vurdu!

        Vodafone’un 5G odaklı yeniliklerle seyir keyfini artırdığı amazon.com.tr Voleybol Milletler Ligi Ankara 2026 etabı tamamlandı. Başkent’te üstün bir performans sergileyerek dünya sıralamasında üçüncü sıraya yükselen ve büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nın Ankara etabı süresince servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi önemli maç istatistiklerinin yanı sıra “canlı dahil-hariç” (live in/out) kararları için de Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliğinden yararlanıldı. Pasör çaprazı Melissa Vargas, etabın ikinci maçı olan Türkiye-Fransa maçında 113,3 km/s ile Ankara serisinin en hızlı servisini attı. Vargas, aynı zamanda milli takımda kendisine ait olan servis rekorunu kırdı.

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        MELISSA VARGAS 107 SAYI KAZANDIRDI

        Ankara etabında ürettiği 107 sayıyla milli takımın başarısında önemli rol oynayan Vargas, Belçika karşısında 17, Fransa karşısında 22, Almanya karşısında 32 ve Çin karşısında 36 sayı kaydederken, 36 sayıyla da VNL kariyer rekorunu kırdı. Ankara'daki başarılı sonuçların ardından Türkiye, FIVB Dünya Sıralaması'nda ABD'yi geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

        Teknolojideki gücünü voleybol sponsorluğuna yansıtarak çıtayı her geçen gün yükseltiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuyla ilgili şunları söyledi: “Özellikle 5G’deki deneyimimizi voleybola da taşımış olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da amazon.com.tr Voleybol Milletler Ligi Ankara 2026 etabı maçlarında servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi maça dair önemli istatistikler sunan metrikleri aynı zamanda challenge ve canlı içeride/dışarıda kararı gibi maçın seyrini önemli ölçüde etkileyen özellikleri Vodafone'un 5G eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle birleştirdik. Milli takım, lig, altyapı özelinde yapacağımız iletişim çalışmaları ve özel projeler ile kadın voleybolcularımızı desteklemeyi; Türk kadın voleybolunda ilklere imza atmayı sürdüreceğiz. Ankara’da gösterdikleri üstün başarıdan dolayı millilerimizi tebrik ediyor, Japonya’daki üçüncü hafta ve ardından Çin’de düzenlenecek final etabında başarılar diliyoruz.”

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