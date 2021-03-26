Yeni ekonomi reform paketiyle birlikte araştırılmaya başlanan varlık barışı gündemden düşmüyor. Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın varlık barışı çağrısından sonra merak edilmeye başlanan Varlık Barışı nedir? Varlık barışı ne demek, ne anlama geliyor?

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

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