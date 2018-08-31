Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon'un rekor yolculuğu devam ediyor. Kurucusu Jeff Bezos'u açık ara dünyanın en zengin insanı yapan amazon hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, dün 2 bin dolarla yeni bir eşiği daha geçti. Amazon'un piyasa değeri de bu yükselişle birlikte 988 milyar dolar oldu ve 1 trilyon dolara dayandı.

Amazon hisseleri dün en yüksek 2,025 doları gördükten sonra günü 2,002 dolardan tamamladı. Böylece son bir yıldaki değer artışı yüzde 71'e ulaştı.

31 KAT ARTTI

Filmi biraz daha geriye sararsak Amazon hisselerindeki yükseliş çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. ABD borsalarında 2008 yılında yaşanan çöküşten sonra başlayan toparlanmada en önde gelen hisselerden birisi Amazon olmuştu. Öyle ki, borsalarda boğa piyasasının başladığı 2009 Mart ayından bu yana Amazon hisselerindeki yükseliş yüzde 3 bini geçti. Başka bir ifade ile 9.5 sene önce amazon hissesi alan yatırımcılar tam 31 kat para kazandı.

Morgan Stanley analisti Brian Nowak'a göre Amazon hisselerindeki yükselişin en önemli nedeni, şirketin faaliyet alanlarını çeşitlendirmesi. Geçtiğimiz yıl Whole Foods Market'i 13.7 milyar dolara alarak taze sebze meyve işine giren Amazon haziran ayında da online eczane PillPack'i alıp sağlık işine adım atmıştı.

Nowak, şirketin yeni iş karması göz önüne alındığında Amazon hisselerindeki hedef fiyatı 2,500 dolar olarak belirlediklerini söyledi. Eğer hedef tutarsa, şirketin piyasa değeri de 1.2 trilyon dolara yükselecek.

İLKİ APPLE OLMUŞTU

Amazon 1 trilyon dolarlık baraja yaklaşan tarihteki ikinci şirket. Bu barajı geçen ilk şirket ise 2 Ağustos itibariyle Apple olmuştu. Apple hisseleri 201,50 dolarlık hisse değeriyle borsa tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Apple dün itibariyle ise 225 dolarlık hisse fiyatıyla piyasa değerini 1.07 trilyon dolara ulaştırmayı başardı.

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