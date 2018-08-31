Amazon
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Ve ikinci 1 trilyon dolarlık şirket geliyor

Dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi bu ayın başında hisse senetlerinde yaşanan artışla Apple olmuştu. Şimdi ise Amazon da bu barajı geçmeye çok yakın. Şirket hisseleri dün 2 bin doları geçerek rekor kırarken, piyasa değeri tam 988 milyar dolara ulaştı

31.08.2018 - 08:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon'un rekor yolculuğu devam ediyor. Kurucusu Jeff Bezos'u açık ara dünyanın en zengin insanı yapan amazon hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, dün 2 bin dolarla yeni bir eşiği daha geçti. Amazon'un piyasa değeri de bu yükselişle birlikte 988 milyar dolar oldu ve 1 trilyon dolara dayandı.

Amazon hisseleri dün en yüksek 2,025 doları gördükten sonra günü 2,002 dolardan tamamladı. Böylece son bir yıldaki değer artışı yüzde 71'e ulaştı.

31 KAT ARTTI

Filmi biraz daha geriye sararsak Amazon hisselerindeki yükseliş çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. ABD borsalarında 2008 yılında yaşanan çöküşten sonra başlayan toparlanmada en önde gelen hisselerden birisi Amazon olmuştu. Öyle ki, borsalarda boğa piyasasının başladığı 2009 Mart ayından bu yana Amazon hisselerindeki yükseliş yüzde 3 bini geçti. Başka bir ifade ile 9.5 sene önce amazon hissesi alan yatırımcılar tam 31 kat para kazandı.

Morgan Stanley analisti Brian Nowak'a göre Amazon hisselerindeki yükselişin en önemli nedeni, şirketin faaliyet alanlarını çeşitlendirmesi. Geçtiğimiz yıl Whole Foods Market'i 13.7 milyar dolara alarak taze sebze meyve işine giren Amazon haziran ayında da online eczane PillPack'i alıp sağlık işine adım atmıştı.

Nowak, şirketin yeni iş karması göz önüne alındığında Amazon hisselerindeki hedef fiyatı 2,500 dolar olarak belirlediklerini söyledi. Eğer hedef tutarsa, şirketin piyasa değeri de 1.2 trilyon dolara yükselecek.

 

İLKİ APPLE OLMUŞTU

Amazon 1 trilyon dolarlık baraja yaklaşan tarihteki ikinci şirket. Bu barajı geçen ilk şirket ise 2 Ağustos itibariyle Apple olmuştu. Apple hisseleri 201,50 dolarlık hisse değeriyle borsa tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Apple dün itibariyle ise 225 dolarlık hisse fiyatıyla piyasa değerini 1.07 trilyon dolara ulaştırmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.