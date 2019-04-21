Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan Rizespor’un golcü futbolcusu Vedat Muriç, “Biz rakip fark etmeden gittiğimiz her deplasmanda galibiyet için oynuyoruz. Elimizden geleni yaptık. 1-0 öndeydik, son dakikada penaltı ile beraberliğe razı olduk. Yapacak bir şey yok. Başakşehir’e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp, hedefimiz olan ligi en üst sırada bitirmek için çalışacağız” diye konuştu.

"MAÇTAN ÇIKTIKTAN SONRA PENALTI YOK GİBİ GÖRDÜK"

Karşılaşmanın son dakikalarında Başakşehir’in kazandığı penaltının sorulması üzerine Kosovalı futbolcu, “Maçtan çıktıktan sonra penaltı yok gibi gördük. Çünkü Musa elim takıldı diyordu. Çekmedim dedi ama izledikten sonra ben karar veremedim. Hüseyin hocam görmüş olabilir tabi ki. Zaten hakemlerimiz de zor bir süreçten geçiyor açıkçası. Onlara da yardımcı olmamız lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bu ligin hakemleri bunlar. Gelecek yıl da, bundan 2-3 yıl sonra da bu hakemlerimiz ile gidecek. O yüzden onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız lazım” şeklinde konuştu.

"1 YILLIK DAHA SÖZLEŞMEM VAR"

Transfer haberleri hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, “13 gol oldu. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum. Transfer haberlerini konuşmak şu an doğru olmaz. Ben her zaman söylüyorum. Biz sahada işimizi yapacağız. Transferi başkanlarımız konuşacak. O yüzden Rizespor’un sözleşmeli futbolcusuyum. 1 yıllık daha sözleşmem var. Rizespor için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

"BİZ PLANDIĞIMIZ GİBİ OYNADIK"

Mücadelenin ardından konuşan Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan, “Biz planladığımız gibi oynadık. İstediğimiz de buydu. İlk yarıda iyi şekilde kontrataklardan pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı şekilde oyunumuzu sürdürdük. Başakşehir bu ligin iyi takımlarından biri. Onlara direnç koymak bazen zor oluyor. Dolayısıyla İkinci yarı daha çok üstümüze geldiler. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk. Son dakikalarda verilen penaltı ile maç 1-1 bitti. Biz kendi açımızdan baktığımızda iyi oyun sergiledik. İyi bir şekilde oynadık. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Penaltı pozisyonu içinde konuşan başarılı kaleci, “Penaltı pozisyonuna yakındım ama o an temas var mı, yok mu tam bir şekilde göremedim. Çünkü benim odağım top olduğu için adama nasıl müdahale yaptı, çekti mi, tuttu mu görmedim. Tekrarını da izlemedim. Takdir hakemindir. Öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok” şeklinde konuştu.