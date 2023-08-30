Peş peşe açıklamalar! Vergisiz telefon şartları neler, nasıl alınır?
Vergisiz telefon marka ve modellerine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın devam ettiğine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte "2023 vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler?" sorularının yanıtı...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon fiyatları ve hangi modellerin geçerli olduğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, öğrencilere KDV'siz ve vergisiz telefon ve bilgisayarı kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon model, marka ve şartları...
"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Bakan Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü söyledi.
VERGİSİZ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.
HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?
Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER
İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.