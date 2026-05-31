Victor Osimhen: Eric Chelle'nin sözleri bağlamından koparılarak abartılmıştır

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili verdiği röportajın ardından açıklamalarda bulundu.

"CHELLE'NİN AÇIKLAMALARI ABARTILDI"

Osimhen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.

Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

Desteğiniz için teşekkür ederim."

CHELLE NE DEMİŞTİ?

Eric Chelle şu açıklamayı yapmıştı:

"Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz."

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.