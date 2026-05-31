        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Eric Chelle'nin sözleri bağlamından koparılarak abartılmıştır

        Victor Osimhen: Eric Chelle'nin sözleri bağlamından koparılarak abartılmıştır

        Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, öğrencisi Victor Osimhen'in Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olacağını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eric Chelle'nin sözlerinin abartıldığına değinen Osimhen, "Az önce Eric Chelle'yle telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır." şeklinde konuştu.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 22:26 Güncelleme:
        Osimhen, Chelle'nin sözlerine açıklık getirdi!

        Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili verdiği röportajın ardından açıklamalarda bulundu.

        "CHELLE'NİN AÇIKLAMALARI ABARTILDI"

        Osimhen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

        "Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

        Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.

        Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

        Desteğiniz için teşekkür ederim."

        CHELLE NE DEMİŞTİ?

        Eric Chelle şu açıklamayı yapmıştı:

        "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz."

        Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

