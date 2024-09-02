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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen Galatasaray'da! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen Galatasaray'da!

        Galatasaray, transferde bombayı patlattı, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı... Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forveti 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 25 yaşındaki Osimhen'in bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:37
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        Victor Osimhen Galatasaray'da!
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        Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalkan Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda İtalyan ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Osimhen'in bu gece İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

        YAKLAŞIK 11 MİLYON EURO ÖDEYECEK

        Osimhen için Napoli'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın, buna karşın yıldız ismin 11 milyon euroluk yıllık ücretinin büyük bir kısmını ödeyeceği öğrenildi.

        2020 yılından bu yana Napoli forması giyen Victor Osimhen, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

        Osimhen, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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