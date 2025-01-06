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        Haberler Spor Futbol İngiltere Virgil van Dijk'tan sözleşme yanıtı - Futbol Haberleri

        Virgil van Dijk'tan sözleşme yanıtı

        Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, yeni sözleşme konusunda gelen soruyu cevapladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:24
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        Van Dijk'tan sözleşme yanıtı!
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        Liverpool'un başarılı stoperi Virgil van Dijk, sözleşme durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        SÖZLEŞME YANITI

        Hollandalı futbolcu, yeni sözleşme konusunda gelen sorunun ardından bu konuda söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını söyledi.

        Virgil van Dijk, "Bu konuda sakinim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Söyleyebileceğim yeni bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 295 maçta 25 gol attı ve 13 asist yaptı.

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