        Haberler Spor Futbol Fransa Vitinha: Bence çok ama çok iyi bir iş çıkardık

        Vitinha: Bence çok ama çok iyi bir iş çıkardık

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu Vitinha, zorlu bir sezonu harika bir şekilde bitirdiklerini söyledi. Vitinha, "Çılgın bir sezondu. Pek çok iniş çıkışın olduğu bir dönem yaşadık. Bu sezona başlarken sahip olduğumuz azıcık tatil, dinlenme süresi ve yine sahip olduğumuz azıcık hazırlık dönemiyle bunlar öngörebildiğimiz şeylerdi. Bence çok iyi bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 01:14 Güncelleme:
        "Bence çok iyi bir iş çıkardık"

        PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Vitinha, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek elde ettikleri zaferin ardından sezon boyunca çok iyi iş çıkardıklarına dikkat çekti.

        Finalde maçın oyuncusu ödülünün sahibi olan Portekizli futbolcu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BENCE ÇOK AMA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Sezonun kendileri için inişli-çıkışlı olduğunu aktaran Vitinha, "Çılgın bir sezondu. Pek çok iniş çıkışın olduğu bir dönemdi. Bu sezona başlarken sahip olduğumuz azıcık tatil, dinlenme süresi ve yine sahip olduğumuz azıcık hazırlık dönemiyle bunlar öngörebildiğimiz şeylerdi. Sıkıntıların, sorunların, fiziksel aksiliklerin ve sakatlıkların olacağı belliydi. Buna hazırlıklıydık ama bunu idare etmek her zaman zordur. Bence çok ama çok iyi iş çıkardık. Pek çok önemli oyuncumuz olmadan birkaç maç oynamak zorunda kaldık ve buna rağmen kazanmayı, iyi sonuçlar almayı ve yolumuza devam etmeyi başardık. Bunu atlatamayabilirdik ama atlattık. Bu şekilde bitirmek, üst üste ikinci şampiyonluğu elde etmek bence bir rüya gibi. Başından sonuna kadar bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ve hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

        "HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR"

        Vitinha, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle ilgili, "O da hala çok uzak. Son 2 yılda yaptığımız gibi katetmemiz gereken inanılmaz bir yol var. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi keyif alma ve kutlama zamanı. Herkes bunu hak etti. Hepimiz inanılmaz bir iş çıkardık. Bizdeki daha fazlasını kazanma isteği, asla durmama arzusunun suçlusu Luis Enrique'dir. Umarım daha da fazlasını kazanmamız için bizi zorlamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER TEKLİFLERİ

        Adının transferde İspanya ve İngiltere'nin büyük takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

        "Dünyadaki büyük kulüplerin Paris Saint-Germain oyuncularını istemesi çok normal. Çünkü iki yıldır zirvedeyiz. Bu yüzden böyle şeylerin yaşanması ve ilginin olması gayet doğal. Normalde 'en iyisi biziz' demek ya da bunu dile getirmek pek hoş karşılanmaz ama bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki biz dünyadaki en iyi takımız, Avrupa'nın en iyisiyiz. Bu yüzden bu tarz yaklaşımların olması normal. Burada olmaktan, bu inanılmaz grupta oynamaktan büyük bir keyif alıyoruz."

