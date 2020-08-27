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Küresel ölçekte 350 milyon kullanıcısı ile dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi olan ve 5G akıllı telefon satışlarında dünyada 3. sırada bulunan vivo, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Çin merkezli şirketin Türkiye lansmanında konuşan vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, “Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 bin kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan ‘doğru şeyleri doğru şekilde yapmak’ felsefemizin devamı” dedi.

Türkiye’ye vivo X50 Lite ürünü ile giriş yaptıklarını belirten vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise, “vivo olarak, tüm dünyada markaların beklemeye geçtiği bir dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ağustos itibariyle orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına, yıl sonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere, farklı segmentlerde ürünler sunacağız” diye konuştu.

SÜPER GECE MODUNA SAHİP DÖRTLÜ KAMERA

vivo’nun Türkiye pazarına giriş yaptığı ürünü X50 Lite akıllı telefonu, 48MP Süper Gece Modu’na sahip Dörtlü Kamerası ile dikkat çekerken, orijinal elmas tasarım, 4500 mAh’lik pil ve ekran içi parmak izi okuyucu özellikleri ile öne çıkıyor.

ÇİN'DE PAZARIN İKİNCİSİ

Çin’in 2., dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi olan vivo, Türkiye pazarına girişi ile birlikte dünya, Avrupa ve Türkiye’ye yönelik hedef ve planlarını da düzenlediği online basın toplantısıyla paylaştı.

Toplantıda verilen bilgiye göre 2011 yılında Çin’in Dongguan şehrinde kurulan akıllı telefon markası “vivo”nun şirketin sabit hat ve özellikli telefonlar üretimindeki deneyimi ise 1995 yılına dayanıyor. Asya-Pasifik, Rusya ve Orta Doğu'da yıllık 110 milyon adetlik satış hacmiyle vivo, Çin pazarında 2. sırada bulunuyor ve halen 30'dan fazla pazarda aktif olarak faaliyet yürütüyor.

2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9'luk pazar payı ile dünya akıllı telefon pazarında 5.’lik konumuna sahip olan vivo, aynı anda 5G akıllı telefon satışlarında ise yüzde 12.9’luk pay ile üçüncü sırada yer alıyor.

İkisi Çin’de olmak üzere, Bangladeş, Hindistan ve Endonezya’daki toplam beş tesiste üretim yapan vivo, akıllı telefon sektöründe farklı ilkleri de hayata geçirdi. Vivo X1, gömülü hi-fi ses yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak dikkat çekerken, vivo X5Max dünyanın en ince akıllı telefonu rekoruna, vivo X20Plus UD ise Ekran İçi Parmak izi Okuyucu teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olarak öne çıktı. İlk APEX konseptli akıllı telefonu da üreten vivo, 2018 yılında ilk kez çerçevesiz bir akıllı telefon olan vivo NEX'i pop-up selfie kamerasıyla piyasaya sürdü.

Şu ana kadar kaydettikleri ilerlemede dünya çapındaki 9 Ar-Ge merkezinde görev yapan çalışanların payının olduğunu belirten vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, “8700'den fazla kişiyi bir araya getiren Ar-Ge merkezlerimiz; ürün tasarımı, yazılım, kamera özellikleri, gelişmiş 5G iletişim ve patentler de dahil olmak üzere; mobil ağ bağlantısı, yapay zeka özelliklerine kadar, akıllı telefonlarımızın ve yardımcı cihazlarımızın Ar-Ge'sinde uzmanlaşmış durumda” dedi.

vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa pazarı için oluşturulan ekibinin uzmanlığından faydalandıklarını belirterek, bu doğrultuda 16 farklı ülkeden 70’den fazla çalışana ulaşan Avrupa ekibinin otomotiv ya da hızlı tüketimden bilişim teknolojilerine kadar farklı sektörlerden uzmanlıklara sahip olduklarını söyledi.

'SON GELEN OLABİLİRİZ AMA ...'

vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise “Avrupa'ya son gelen Asya menşeili akıllı telefon markası olabiliriz, ancak dünya çapında en iyisi olduğumuzu söyleyen 350 milyon kişinin sevgisi ve takdirine sahibiz” diye konuştu.

Avrupa pazarı için ana ürün odağının tasarım, 5G, kamera ve ses deneyimi olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, Avrupa pazarının amiral gemisi ürünü X50 Pro ile dikkat çektiklerini aktardı. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye pazarına X50 ailesinin orta segment cihazı X50 Lite ile girdiklerini söyleyen Dayıoğlu, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüketicilere biri amiral gemisi cihaz olmak üzere farklı segmentlerde ürünler sunacaklarını vurguladı.

vivo'nun kendisini "25 yıllık start-up" olarak tanımladığını belirten Dayıoğlu, telekomünikasyon, perakende ve e-ticaret kanallarından oluşan pazar stratejisindeki ortaklığının bir parçası olarak Türkiye’de ilk etapta MediaMarkt ve Vatan perakende mağazalarında, online kanal olarak da Hepsiburada ve Turkcell online mağazasında vivo markalı cihazları tüketicilere sunacaklarını belirtti.

Dünyada ilk kez bu yıl mayıs ayında tanıttığı ve X50 ailesinin orta segment üyesi olan X50 Lite ile Türkiye pazarına giren vivo, gerçekleştirilen online basın toplantısında ayrıca ürünün tanıtımını da gerçekleştirdi. Toplantıda, 48 MB süper gece moduna sahip dörtlü kamera kurulumuyla gelen vivo X50 Lite’ın Türkiye satış fiyatı ise 3 bin 599 TL olarak açıklandı.

Gece fotoğrafları ve pil performansı ile öne çıkan vivo X50 Lite; 6.38 inçlik Süper AMOLED Halo FullView ekranı, arka kapakta yer alan dinamik elmas tasarımı, 8GB + 128 GB hafıza kombinasyonu ve Qualcomm Snapdragon Octa-core (sekiz çekirdekli) işlemcisi ve 4500 mAh gücündeki pili ile dikkat çekiyor.