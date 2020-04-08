Vodafone'dan KOBİ’lere hedefli reklam için iki dijital servis

Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un işletmeleri geleceğin dünyasına hazırlamak için geliştirdiği ürün ve çözümleri çatısında topladığı Vodafone Business, KOBİ’lerin dijital pazarlamasına yönelik iki yeni ürün geliştirdi.

Şirket, “KOBİ’ler için Dijital Pazarlama” başlığı altında sunduğu Hedefli SMS ve Vodafone Onedio Hizmeti ile küçük ve orta ölçekteki firmalara konum bazlı reklam gösterimi ve hedefli mesaj servisi verdiğini duyurdu.

Bu servislerden olan “Hedefli SMS” ile KOBİ’ler Vodafone’un veritabanından hedefledikleri kitlelere istedikleri zaman aralığında SMS ile Vodafone kullanıcılarına özel kampanyalarını duyurup, ürünlerini tanıtabiliyor.

İZİNLİ VERİ TABANINDAN HEDEF KİTLE BELİRLENİYOR

Vodafone’un izinli veri tabanından istenilen kriterlerde seçilen hedef kitleye, gönderim yapılacak kişi sayısını ve gönderilecek zaman aralığını seçerek SMS ile ulaşma imkanı veren bu servis, yeni müşterilere ulaşmak ve satış adedini arttırmak isteyen şirketlere odaklanıyor.

Hedefli SMS servisi şu şekilde çalışıyor: Marka, Vodafone’lulara özel bir fırsat veya kampanya sunuyor. Marka, ulaşmak istediği kişilerin hedefleme kriterlerini belirliyor. Vodafone izinli veri tabanında yer alan aboneler bu kriterlere göre sorgulanıp, seçiliyor.

Kendine uygun mesaj kurgusunu seçen markanın mesaj (unique kod veya link şeklinde) hedeflenen abonelerin cep telefonlarına Vodafone tarafından gönderiliyor. Bu süreçte GSM numarası ve benzeri abone bilgisi paylaşılmıyor.

İL VE İLÇE BAZLI GÖSTERİM

İşletmeler için dijital pazarlama aracı olarak sunulan bir diğer servis olan Vodafone Onedio Hizmeti ile ise KOBİ’lerin Onedio üzerinden reklamlarını, belirledikleri coğrafi bölgede (il, ilçe bazlı) göstermelerine olanak sağlıyor.

KOBİ’lerin Onedio sosyal içerik platformu üzerinden reklam paylaşımı yapmalarını sağlayan bu serviste reklam gösterimi yapılmak istenilen il belirleniyor.

Büyükşehirlerde ilçe bazlı kurulum da yapılabiliyor. Hedeflenecek il belirlendikten sonra, sözkonusu reklam, o ilde yaşayan ve

onedio.com’a giren tüm kullanıcılar tarafından ayda en az bir kez mobil tam sayfa olarak görüntüleniyor.

Reklam vermek isteyen KOBİ, kendi görselini hazırlayabildiği gibi, ek ücret karşılığında kreatif reklam hazırlama hizmetinden de faydalanabiliyor. Yine reklam kampanyasının etkisini ölçümleyebilmek için KOBİ’ler, etkileşim oranı ve final raporu ile bilgilendiriliyor.