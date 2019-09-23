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Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıkıyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak.

Adana’da 5 gün kalacak olan tır, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Metal Sanayi ve Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret edecek.

Vodafone Dijitalleşme Tırı, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da olacak. Verilen bilgiye göre #dijitalleşmeyolunda projesi kapsamında Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 4 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,“Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında” dedi.

Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Business olarak, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak çözümler sunuyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz” diye konuştu.

ELEKTRONİK ATIKLARI DA TOPLAYACAKLAR

Vodafone Türkiye’den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre e-ticaret konusunda danışmanlık hizmetinin de verileceği Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, “Dijital Skor” ile dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebilecek ve ihtiyaçlarına uygun çözüme ulaşabilecek.

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergilenecek.

Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile ayrıca gittiği illerde elektronik atık da toplayacak. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle,Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir kodlama sınıfı oluşturulacak.