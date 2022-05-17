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Vodafone Türkiye 2021 - 2022 mali yıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan 2021- Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Son bir yılda 2.6 milyar TL’lik yatırım yaptığını duyuran şirketin servis gelirleri yüzde 21.7’lik artışla 17.2 milyar TL’ye çıktı.

Vodafone Türkiye 2021 - 2022 mali yıl sonuçlarını açıkladı
HABERTURK.COM

Vodafone, Nisan 2021 - Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2022 sonu itibarıyla son bir yılda 2.6 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2021-22 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 21.7’lik artışla 17.2 milyar TL’ye, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ını (FAVÖK) ise yüzd 23.8 artışla yaklaşık 5.7 milyar TL’yi çıkardığını duyurdu.

MOBİL ABONE SAYISI 24.4 MİLYON

Açıklanan verilere göre Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2021-22 mali yıl sonu itibarıyla 24.4 milyona ulaşırken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.3 milyon oldu.

Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon artış ile 16.8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 68.8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak toplam 1.3 milyon müşteriyi aştı.

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 18.8 MİLYON

Şirketin 2021-22 mali yılında Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.8 milyona yükseldi. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşiminin ise 440 milyona yaklaştığı belirtildi.

DATA KULLANIMINDA YÜZDE 34.8 ARTIŞ

Vodafone Türkiye müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.8 artarak 3258 petabyte olarak gerçekleşti. 2021-22 mali yılında Vodafone’un mobil finans çözümü Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı da 3.7 milyonu aştı.

"2025 YILINA KADAR..."

Vodafone Türkiye’nin 2021-22 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şunları söyledi:

“2021-22 mali yılında toplam 2.6 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler’ unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz.”

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