Abonelerinin data kullanımı yüzde 50 arttı 0:00 / 0:00

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Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2020 arası dönemi kapsayan 2020-2021 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri Nisan-Eylül 2020 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artışla 6.8 milyar TL’ye çıktı.

Şirketin, 2020-21 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artışla 2.3 milyar TL’ye yükseldi. 2020-21 mali yılı ilk yarısında Türkiye’de 882 milyon TL’lik yatırım yaptığını duyuran Vodafone’un Türkiye’deki abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artış ile 1.122 petabyte'a ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaşan şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14.9 milyona yaklaşırken toplam abone bazının yüzde 62’sine yükseldi. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 197 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1.2 milyona ulaştı.

700 MİLYONLUK DİJİTAL ETKİLEŞİM

"Vodafone Yanımda" Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.5 milyona çıkan Vodafone, dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşiminin ise 700 milyonu bulduğunu açıkladı. Vodafone müşterilerinin dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.

YENİ CEO'DAN İLK DEĞERLENDİRME

1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’ın yerine Vodafone Türkiye CEO'su olarak göreve başlayan Alex Froment-Curtil, 2020-21 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Pandemi, hepimize dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Dijital müşteri sayımız 16.5 milyona ulaştı. 2020-21 mali yılının ilk 6 ayında 882 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleriyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmayı "amaç odaklı şirket" olma vizyonumuzla birleştirerek "yeni nesil çalışma sistemi"ne dönüştürdük. “Herkese, her yerden iş” mottosuyla Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerine istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkânı sunduk. Türkiye’nin dijital geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz.”