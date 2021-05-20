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Vodafone Türkiye, Nisan 2020 - Mart 2021 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2021 sonu itibarıyla son bir yılda 1.9 milyar TL yatırım yapan Vodafone, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımlarının 26 milyar TL’ye ulaştığını duyurdu.

Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 15.4 artırarak 14.1 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) yüzde 16.2 artış ile yaklaşık 4.6 milyar TL’yi aştı.

DATA KULLANIMI YÜZDE 51 ARTTI

Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2020-21 mali yıl sonu itibarıyla 23.7 milyona ulaştı, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.1 milyon oldu. Şirket faturalı abone sayısını ise son bir yılda yaklaşık 1.1 milyon artış ile 15.5 milyona çıkarken, şirketin toplam bazının yüzde 65.3’ünü faturalı aboneler oluşturdu.

Şirket, sabit genişbant internette ise bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 171 bin müşteri kazanarak toplam 1.2 milyon müşteriyi aştı.

16.9 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ

Vodafone Türkiye müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 artarak 2.416 petabyte gerçekleşti.

Vodafone’un Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.9 milyona yükseldi. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 670 milyona yaklaştı.

‘YENİ NESİL TELEKOM ŞİRKETİNE DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYORUZ’

2020-21 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“2020-21 mali yılında toplam 1.9 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 26 milyar TL’ye ulaştı. 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 2 yol izleyeceğiz. Birincisi kendimizi dönüştürmek, ikincisi toplumu dönüştürmek. Vodafone olarak, yeni nesil telekom şirketine dönüşmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor; dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Bugün, Vodafone Holding A.Ş. bünyesinde 4 ana dikey altında 10 şirket faaliyet gösteriyor. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek.”