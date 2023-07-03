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Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde üç hafta geride kaldı. İlk olarak Antalya’da başlayan daha sonra Çin’de devam eden ve son aşaması Tayland’ta oynanan turnuvanın finali etabı ABD’de yapılacak. Filenin Sultanları çeyrek finalde karşılaşacağı takım İtalya oldu. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    2018’den bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde bir final tarihi daha geldi çattı. Turnuvanın final etabı 12-16 Temmuz arasında ABD’de düzenleniyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçının ne zaman, hangi gün  ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgiler...
  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Voleybol Milletler Ligi Türkiye İtalya çeyrek final maçı, 13 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati henüz netlik kazanmadı.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye İtalya çeyrek final maçı, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIM

    Voleybol Milletler Ligi’nde ilk sekizde yer alan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde finallerinde oynamaya hak kazanan takımlar şu şekilde;

    Türkiye – İtalya

    Polonya – Almanya
  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    Brezilya – Çin

    ABD – Japonya
  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

    Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

    Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

    Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
  • Voleybol Milletler Ligi’nde çeyrek final! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

    Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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