2018’den bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde bir final tarihi daha geldi çattı. Turnuvanın final etabı 12-16 Temmuz arasında ABD’de düzenleniyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçının ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgiler...