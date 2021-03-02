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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, birçok rakibi gibi gelecekte sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Çinli Geely bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobil üreten bir markaya dönüşmeyi planlıyor.

Volvo CEO'su Håkan Samuelsson, "Hiçbir müşterinin içten yanmalı motorla kalmak istemediğine tamamen ikna oldum. Elektrikli bir otomobilin müşteriler için daha çekici olduğuna inanıyoruz" dedi.

İsveçli üreticiden yapılan açıklamada, markanın satışlarının yarısının 2025 yılı itibariyle elektrikli otomobiller olacağı kaydedildi. Volvo'nun diğer satışlarının ise hibrit otomobillerden oluşması bekleniyor.

Volvo'nun planları dahilinde yeni bir elektrikli ürün ailesi tanıtacağı belirtilirken, tüm bu modellerin sadece online ortamda satılacağı da verilen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz ay Ford ve Jaguar Land Rover gibi üreticiler de gelecek planlarının elektrikli otomobiller olduğunu bildirmişti. Öte yandan, Volkswagen bünyesindeki lüks otomobil üreticisi Bentley'de 2020 sonunda yaptığı açıklamada, 2030 yılı itibariye sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıklamıştı.

Sektördeki elektrikli otomobil trendi şirketlerinin istihdamlarını da yakından ilgilendiriyor. Kamyon biriminin elektrikli araçlara yoğunlaşacağını bildiren Daimler, bu kapsamda binlerce kişinin işinden olabileceğini aktarmıştı.

Şirketin, önümüzdeki yıllarda sayıları binleri bulan çalışanları ile yolları ayırması bekleniyor.