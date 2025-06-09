Wanda Nara'nın tekne tatili
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara, arkadaşlarıyla birlikte Ibiza'da tatil yapıyor
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini, 21 Mart'ta noktalamıştı.
Mauro Icardi, 7 Mayıs'ta China Suarez ile nişanlamıştı.
Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in, Ibiza'da tatil yapmasının ardından Wanda Nara da İspanya'nın gözde tatil beldesine gitti.
Wanda Nara, şu sıralar tekne tatili yapıyor. Nara, arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Wanda Nara, zaman zaman arkadaşlarına poz verirken adeta şekilde şekle girdi.
Wanda Nara, öz çekim de yaptı.
Wanda Nara ile arkadaşları öğleden sonra ise Ibiza'da bir restoranda yemek yedi.
Wanda Nara, boşanma davası sürerken rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği uzun soluklu olmamıştı.