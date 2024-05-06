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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United'da teknik direktör David Moyes ile yollar ayrılıyor - Futbol Haberleri

        West Ham United'da teknik direktör David Moyes ile yollar ayrılıyor

        İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham, teknik direktör David Moyes'in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:51
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        Tecrübeli teknik direktör David Moyes, sezon sonunda İngiliz ekibi West Ham'dan ayrılıyor.

        Kulüp Başkanı David Sullivan, görevine adanmışlığı için 61 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür ederek, "David'in taraftarlar tarafından hak ettiği şekilde uğurlanması için bu açıklamayı şimdi yapıyoruz. Cumartesi günü Luton Town'a karşı oynayacağımız sezonun son iç saha maçında ona minnettarlığımızı göstermemize imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Aralık 2019'da takımın başına geçen Moyes, West Ham ile geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Başkent ekibinde Moyes'ten boşalan göreve İspanyol Julen Lopetegui'nin getirilmesi bekleniyor.

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