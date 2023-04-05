SADECE PARMAK İZİ VEYA PAROLA İLE AÇILACAK

Kilitlenen sohbetler yalnızca kullanıcının parola ve parmak izi ile açılacak. Özellik ise şu şekilde işliyor;

- Bir kullanıcı grup bilgisini ya da sohbet kişisini seçerek özel sohbetini kitleyebilir. Sohbet kilitlendikten sonra kilitli sohbet listesine dahil edilecek. Bu liste uygulamada ayrı bir bölüm olarak yer alacak.