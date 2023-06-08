Kişilerden ve kurumlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile, arkadaş ve topluluklardan ayrı bir bölümde yer alacak. Kanallar güncellemesi ile yönetici kanal sahibi, metin, fotoğraf, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilir.