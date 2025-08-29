Wilfred Singo, Galatasaray'ın 7. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu

Trendyol Süper Lig’de yeni sezona 3’te 3 galibiyet serisiyle başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Monaco forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’yu renklerine bağladı. Bu transferle beraber Singo, Cimbom’un 7. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

Galatasaray’da daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier forma giymişti.