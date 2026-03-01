Wilfried Singo: Liverpool maçında her şeyimizi vereceğiz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın defans oyuncusu Wilfried Singo, açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında Singo: "Galibiyetten dolayı mutluyuz. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda bunları düzelttik. İyi bir oyun oynayıp güzel bir galibiyet elde ettik." dedi.

"BU AKŞAM YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

Sakatlıktan sonra dönüşü için Singo: "Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Takıma faydam dokunuyor şu an. Yapmamız gerekeni yaptık bu akşam. Zorlu bir deplasmandan geldik. İleride daha iyi olacağız ve bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

LİVERPOOL MAÇI AÇIKLAMASI

Şampiyonlar ligi eşlemesi için Singo: "Liverpool eşleşmesi zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz ve turu geçmeye çalışacağız." dedi.