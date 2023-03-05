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Windows 10 sistem gereksinimleri 2023: Windows 10 hangi bilgisayarlara yüklenir?

Windows 10'un diskinizde ne kadar yer kapladığını merak ediyor olabilirsiniz. Cihazlarınıza yeni bir işletim sistemi kurmadan önce bunun için gereken minimum depolama alanına bir göz atmak mantıklıdır. Bu, özellikle bilgisayarınız 128 GB'ın altındaki sürücülerdeki gibi daha kısıtlıysa doğru olacaktır.

Windows 10 Sistem Gereksinimleri 2023: Windows 10 Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?
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Yeterli disk alanına sahip bir masaüstü PC'niz veya dizüstü bilgisayarınız yoksa çok fazla boş disk alanı bırakmayan bir işletim sistemini seçerek ileride pek çok depolama sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurmalı, cihazınızın işletim sistemini verimli bir şekilde çalıştırmak için yeterli depolama alanına sahip olduğundan ve aynı zamanda uygulamalar ile kişisel dosyaları depolamak için kullanılabilir alana sahip olduğundan emin olmanız gerekir.

Windows 10 Kaç GB Yer Kaplıyor?

Windows 10 ilk çıktığında Windows 8'den bile daha az disk alanı kaplıyordu. 32 bit sistemler için 16 GB ve 64 bit sistemler için 20 GB şeklinde bir alan kaplama mevcuttu. İşletim sistemi başlangıçta depolama açısından verimli olsa da Windows 10'un boyutu giderek artmıştır ve özellikle Mayıs 2019 güncellemesi, Windows 10 kurulum boyutunda büyük bir etki yaratmıştır. Kurulum boyutunun bu kadar büyük bir etki yaratmasının nedeni ise Windows 10 güncelleme işleminin değiştirilmiş olmasıydı. Windows 10'un 32 bit sürümü toplam 16 GB boş alan gerektirir iken 64 bit sürümü 20 GB boş alan gerektirir. Ancak Windows 10 kaç GB yer kaplıyor? Sisteminizi doğru kullanmak için bu rakamları biraz daha yüksek tutmalısınız.

Kişisel verilerinizi, belgelerinizi, fotoğraflarınızı vb. depolamanız gerekeceğini ve Windows güncellemeleri için çok fazla ekstra gigabayt boş bellek gerektirebilecek boş alan olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca sürücünüzün düzgün çalışmasını sağlamak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için özellikle katı hal sürücüsüyse sürücüye tamamen veri yüklemeniz önerilmez. Sürücünüzü en az %10 boş tutmaya çalışın. Henüz bir Windows 10 kullanıcısı değilseniz satın alınması ve kurulumu ile ilgili her şeyi öğrenmeniz sizin için iyi bir fırsat olacaktır.

Windows 10 Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?

Dikkate almanız gereken önemli bir detay da istenen gereksinimlerin Windows'un mevcut tüm sürümleri için aynı olacağıdır. Elbette 64 bit sürümler, diğer sürümlerden daha fazla özellik talep edebilir. Bir bilgisayarın karşılaması gereken donanım açısından Windows 10 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

  • İşlemci veya CPU: Minimum 1 GHz frekansına sahip olmalı SSE2, PAE ve NX'i desteklemelidir.
  • RAM bellek: 32 bit sürümler için 1 GB ve 64 bit sürümler için 2 GB bellek kapasitesi
  • Kullanılabilir sabit disk alanı: Yükleme, Windows 10'un 32 bit sürümünü yüklemek için en az 16 GB ve 64 bit sürümünü yüklemek için 20 GB gerektirir.
  • Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücüsü ile Microsoft DirectX9 veya üstünü desteklemelidir.
  • Ekran çözünürlüğü: Minimum 800 x 600 piksel ekran çözünürlüğü yeterli olacaktır.

Önerilen gereksinimler:

Windows 10 minimum sistem gereksinimlerine uymak, Windows 10'u bilgisayarınıza yükleyip başlatabilmenizi sağlar. Ancak Windows 10'un düzgün çalışmasını sağlamak için önerilen gereksinimler şunlardır:

  • İşlemci veya CPU: SSE3 veya üstünü destekleyen 2 GHz çift çekirdekli işlemci
  • RAM bellek: 32 bit ve 64 bit sürümler için 4 GB veya daha yüksek bellek kapasitesi
  • Kullanılabilir sabit disk alanı: Uygulamaların ve güncellemelerin yüklenmesi için 50 GB veya daha yüksek bir kapasite önerilir.
  • Grafik kartı: Microsoft DirectX10 veya üstünü desteklemelidir. Oyun oynamak için Nvidia GTX/RTX veya AMD RX gibi özel bir grafik kartına sahip olmanız önerilir.
  • Ekran çözünürlüğü: 1024 x 768 piksel çözünürlük.
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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