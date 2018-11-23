Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamındaki Kırmızı Sezon Wolfcity Turnuvasının 4’üncü ayağını 25 Kasım 2018 Pazar günü Diyarbakır’da gerçekleştirecek.

Real İnternet Cafe’de düzenlenecek olan turnuvaya Diyarbakır ve çevre illerden Wolfteam hayranlarının katılması bekleniyor. Türkiye’de 8 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Bursa ve Ankara olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor. Oyunda, insanlarla kurt adam karakterleri karşı karşıya geliyor.

BÜYÜK FİNAL İSTANBUL’DA

Diyarbakır’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.

Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere e-sporu daha fazla sevdirmek olduğunu belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “Diyarbakır’la birlikte 8 ilimizi dolaşan Wolfcity Turnuvalarında oyuncularımızla buluşuyoruz. Diyarbakır turnuvasında da e-sporcuların tüm yeteneklerini sergileyerek, sportmenlikten ödün vermeden kozlarını paylaşacaklarına inanıyorum. Bütün takım ve oyunculara başarılar diliyorum” dedi.

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