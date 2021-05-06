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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite modelleri Türkiye’de satışa çıkıyor

Çinli teknoloji markası Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite'ı Türkiye’de pazara sunduğunu duyurdu. İşte Mi 11 ve Mi 11 Lite'ın özellikleri ve Türkiye satış fiyatları...

Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite Türkiye’de - Haberler
HABERTURK.COM

Çinli teknoloji markası Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite'ı Türkiye’de pazara sundu. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüyle donatılan Mi 11, 120Hz 6.81 inç AMOLED nokta ekrana sahip.

Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile geliyor.

1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite ise HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla bir ekran deneyimi sunuyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model, Qualcomm SnapdragonTM 732G işlemciye sahip. Cihaz 4250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor.

Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre Mi 11’nin Türkiye satış fiyatı 9 bin 999 TL, Mi 11 Lite’ın Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 299 TL olarak belirlendi.

Mi 11'in özellikleri

Mi 11

Ekran

6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran

20:9 en boy oranı, WQHD+

120Hz yenileme hızı

480Hz dokunma örnekleme hızı

Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip)

900 nit (tip),1500 nit maksimum parlaklık (tip)

Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41

10 bit renk derinliği

HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu

Renk

Parlama önleyici buzlu cam: Gece Yarısı Grisi / Ufuk Mavisi

Gövde

Corning® Gorilla® Glass Victus™

Boyutlar

164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm 196 g（cam）

Performans

Qualcomm® Snapdragon™ 888

5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci

Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1

AdrenoTM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru

Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem

Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama

Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB

Arka kamera

108 MP geniş açılı kamera

1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF

0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

13 MP ultra geniş açılı kamera

123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı

5 MP telemakro kamera

f/2.4, AF (3 cm-10 cm)

Ön kamera

20 MP ekran içi selfie kamera

0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

f/2.4 diyafram açıklığı

Bağlantı

Çift SIM, çift 5G bekleme

Wi-Fi 6

Çok işlevli NFC ve IR blaster

USB Type-C

Kilit Açma

Ekran içi parmak izi sensörü ve kalp atış hızı izleme

Yüzle kilit açma

Şarj

4.600mAh (tip) pil

55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj

10 W ters kablosuz şarj desteği

Ses

Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon

Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası

Motor

X ekseni doğrusal titreşim motoru

Sistem

Android 11 tabanlı MIUI 12

Depolama varyasyonları

8GB+128GB

8GB+256GB

Mi 11 Lite'ın özellikleri

Mi 11 Lite

Ekran

6.55” AMOLED Nokta Ekran （2400 x 1080 FHD+）

10-bitTrueColor ve DCI-P3

90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı

TÜV Rheinland Low Blue Light Sertifikası

HDR10 desteği

Renk

Siyah, mavi, pembe

Göve

Corning® Gorilla® Glass 5

Boyutlar

160.53mm x 75.72mm x 6.81mm, 157g

Performans

Qualcomm® Snapdragon 732G

8nm verimliliğine sahip üretim süreci

UFS 2.2

Artırılmış LPDDR4X

LiquidCool teknolojisi

Arka kamera

Ana kamera: 64MP (F/1.79, 1.4μm 4-in-1 Super Pixels)

Ultra geniş açılı kamera: 8MP (F/2.2, 1.12μm)

Makro: 5MP telemakro kamera (F/2.4, with 1.5” lens, 1.12μm pixel)

Single-tone flaş

Ön kamera

16MP ekran içi selfie kamera

Bağlantı

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 5

NFC2 ve IR blaster

USB Type-C

Kilit Açma

Arkadan parmak izi okutma, PIN/Parola, Desen

Şarj

4,250mAh (tip) pil; 33W hızlı şarj

Ses

Çift hoparlör, aynı anda iki kayıt yapabilen mikrofon,

Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası

Motor

0832L Z ekseni doğrusal motor

Sistem

Android 11 tabanlı MIUI 12

Depolama Varyasyonları

6GB+64GB, 6GB+128GB

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