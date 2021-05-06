Çinli teknoloji markası Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite'ı Türkiye’de pazara sundu. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüyle donatılan Mi 11, 120Hz 6.81 inç AMOLED nokta ekrana sahip.
Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile geliyor.
1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite ise HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla bir ekran deneyimi sunuyor.
TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU
64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model, Qualcomm SnapdragonTM 732G işlemciye sahip. Cihaz 4250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor.
Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.
Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre Mi 11’nin Türkiye satış fiyatı 9 bin 999 TL, Mi 11 Lite’ın Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 299 TL olarak belirlendi.
Mi 11'in özellikleri
Mi 11
Ekran
6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran
20:9 en boy oranı, WQHD+
120Hz yenileme hızı
480Hz dokunma örnekleme hızı
Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip)
900 nit (tip),1500 nit maksimum parlaklık (tip)
Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41
10 bit renk derinliği
HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu
Renk
Parlama önleyici buzlu cam: Gece Yarısı Grisi / Ufuk Mavisi
Gövde
Corning® Gorilla® Glass Victus™
Boyutlar
164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm 196 g（cam）
Performans
Qualcomm® Snapdragon™ 888
5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci
Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1
AdrenoTM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru
Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem
Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama
Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB
Arka kamera
108 MP geniş açılı kamera
1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF
0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
13 MP ultra geniş açılı kamera
123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı
5 MP telemakro kamera
f/2.4, AF (3 cm-10 cm)
Ön kamera
20 MP ekran içi selfie kamera
0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
f/2.4 diyafram açıklığı
Bağlantı
Çift SIM, çift 5G bekleme
Wi-Fi 6
Çok işlevli NFC ve IR blaster
USB Type-C
Kilit Açma
Ekran içi parmak izi sensörü ve kalp atış hızı izleme
Yüzle kilit açma
Şarj
4.600mAh (tip) pil
55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj
10 W ters kablosuz şarj desteği
Ses
Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon
Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
Motor
X ekseni doğrusal titreşim motoru
Sistem
Android 11 tabanlı MIUI 12
Depolama varyasyonları
8GB+128GB
8GB+256GB
Mi 11 Lite'ın özellikleri
Mi 11 Lite
Ekran
6.55” AMOLED Nokta Ekran （2400 x 1080 FHD+）
10-bitTrueColor ve DCI-P3
90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı
TÜV Rheinland Low Blue Light Sertifikası
HDR10 desteği
Renk
Siyah, mavi, pembe
Göve
Corning® Gorilla® Glass 5
Boyutlar
160.53mm x 75.72mm x 6.81mm, 157g
Performans
Qualcomm® Snapdragon 732G
8nm verimliliğine sahip üretim süreci
UFS 2.2
Artırılmış LPDDR4X
LiquidCool teknolojisi
Arka kamera
Ana kamera: 64MP (F/1.79, 1.4μm 4-in-1 Super Pixels)
Ultra geniş açılı kamera: 8MP (F/2.2, 1.12μm)
Makro: 5MP telemakro kamera (F/2.4, with 1.5” lens, 1.12μm pixel)
Single-tone flaş
Ön kamera
16MP ekran içi selfie kamera
Bağlantı
Bluetooth 5.1
Wi-Fi 5
NFC2 ve IR blaster
USB Type-C
Kilit Açma
Arkadan parmak izi okutma, PIN/Parola, Desen
Şarj
4,250mAh (tip) pil; 33W hızlı şarj
Ses
Çift hoparlör, aynı anda iki kayıt yapabilen mikrofon,
Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
Motor
0832L Z ekseni doğrusal motor
Sistem
Android 11 tabanlı MIUI 12
Depolama Varyasyonları
6GB+64GB, 6GB+128GB
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