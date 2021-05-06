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Çinli teknoloji markası Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite'ı Türkiye’de pazara sundu. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüyle donatılan Mi 11, 120Hz 6.81 inç AMOLED nokta ekrana sahip.

Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile geliyor.

1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite ise HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla bir ekran deneyimi sunuyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model, Qualcomm SnapdragonTM 732G işlemciye sahip. Cihaz 4250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor.

Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre Mi 11’nin Türkiye satış fiyatı 9 bin 999 TL, Mi 11 Lite’ın Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 299 TL olarak belirlendi.

Mi 11'in özellikleri

Mi 11 Ekran 6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran 20:9 en boy oranı, WQHD+ 120Hz yenileme hızı 480Hz dokunma örnekleme hızı Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip) 900 nit (tip),1500 nit maksimum parlaklık (tip) Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41 10 bit renk derinliği HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu Renk Parlama önleyici buzlu cam: Gece Yarısı Grisi / Ufuk Mavisi Gövde Corning ® Gorilla ® Glass Victus™ Boyutlar 164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm 196 g（cam） Performans Qualcomm® Snapdragon™ 888 5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1 Adreno TM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB Arka kamera 108 MP geniş açılı kamera 1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF 0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel 13 MP ultra geniş açılı kamera 123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı 5 MP telemakro kamera f/2.4, AF (3 cm-10 cm) Ön kamera 20 MP ekran içi selfie kamera 0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/2.4 diyafram açıklığı Bağlantı Çift SIM, çift 5G bekleme Wi-Fi 6 Çok işlevli NFC ve IR blaster USB Type-C Kilit Açma Ekran içi parmak izi sensörü ve kalp atış hızı izleme Yüzle kilit açma Şarj 4.600mAh (tip) pil 55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj 10 W ters kablosuz şarj desteği Ses Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası Motor X ekseni doğrusal titreşim motoru Sistem Android 11 tabanlı MIUI 12 Depolama varyasyonları 8GB+128GB 8GB+256GB

Mi 11 Lite'ın özellikleri

Mi 11 Lite Ekran 6.55” AMOLED Nokta Ekran （2400 x 1080 FHD+） 10-bitTrueColor ve DCI-P3 90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı TÜV Rheinland Low Blue Light Sertifikası HDR10 desteği Renk Siyah, mavi, pembe Göve Corning ® Gorilla ® Glass 5 Boyutlar 160.53mm x 75.72mm x 6.81mm , 157g Performans Qualcomm ® Snapdragon 732G 8nm verimliliğine sahip üretim süreci UFS 2.2 Artırılmış LPDDR4X LiquidCool teknolojisi Arka kamera Ana kamera: 64MP (F/1.79, 1.4μm 4-in-1 Super Pixels) Ultra geniş açılı kamera: 8MP (F/2.2, 1.12 μm) Makro: 5MP telemakro kamera (F/2.4, with 1.5” lens, 1.12μm pixel) Single-tone flaş Ön kamera 16MP ekran içi selfie kamera Bağlantı Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 NFC 2 ve IR blaster USB Type-C Kilit Açma Arkadan parmak izi okutma, PIN/Parola, Desen Şarj 4,250mAh (tip) pil; 33W hızlı şarj Ses Çift hoparlör, aynı anda iki kayıt yapabilen mikrofon, Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası Motor 0832L Z ekseni doğrusal motor Sistem Android 11 tabanlı MIUI 12 Depolama Varyasyonları 6GB+64GB, 6GB+128GB