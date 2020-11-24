Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO Global, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu POCO M3'ü duyurdu. POCO Global'in M serisinin bir başlangıcı olan POCO M3, 48 MP üçlü kamera kurulumu, 6000 mAh pil, FHD+ ekran ve Qualcomm Snapdragon 662 çipsetine sahip.
6000 mAh ile sınıfının en büyük pil kapasitesini sunan POCO M3, yoğun olmayan bir kullanımda 5 gün, ortalama bir kullanımda ise 3 güne yaklaşan kullanım süresi sunuyor. Yoğun kullanım altında ise pilin tamamen boşalması yaklaşık 1.5 gün sürüyor.
Yüksek sıcaklıklara karşı dayanacak şekilde tasarlanan POCO M3, yaklaşık 2.5 yıllık bir kullanımda pil ömründe kayda değer bir bozulma olmadan kullanım sunacak şekilde tasarlandı. MIUI ultra pil tasarruf modu, tersine şarj desteği ve 18W hızlı şarj özelliği bulunan POCO M3 ile birlikte kutunun içinden 22.5W'lık bir şarj cihazı çıkıyor.
Telefon, uçtan uca görüntüleme deneyimi için 1.500:1 kontrast oranı ve 19:5:9 en boy oranıyla 2340x1080 yüksek çözünürlüklü 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip. Düşmelere ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ön ekranı olan cihaz, yan tarafta konumlanmış bir parmak izi sensörü ve parmak izi kalmayan dokulu arka kapak barındırıyor.
ÜÇLÜ KAMERA KURULUMU
2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu olan POCO M3’ün ön selfie kamerası ise 8 MP. Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye sahip olan POCO M3, Qualcomm Adreno 610 GPU ile oyun ve video deneyiminin yanı sıra yarı boyutta yüksek kaliteli fotoğraf saklama olanağı sunuyor.
200 gramdan hafif olan ve serin mavi, POCO sarısı ile tam siyah renk seçenekleri olan POCO M3’ün 4GB+64GB ve 4GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.
ARTIK BAĞIMSIZ MARKA OLACAK
2018'deki ilk POCO F1 lansmanımızdan bu yana dünya genelinde Türkiye dahil 35 pazara giriş yapan POCO, 2.2 milyonu F1 modeli olmak üzere toplamda 6 milyonun üzerinde telefon satışı gerçekleştirdiğini de açıkladı.
Bu kapsamda POCO Global, yeni ürün lansmanıyla birlikte aynı zamanda bağımsız marka stratejisini de duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “Yeni kurulan bağımsız bir marka olarak, sürekli gelişen bir dünyada büyük önem taşıyan teknoloji sunma görevimizi kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.
POCO M3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
POCO M3
Pil ve Şarj
6.000mAh (tip) pil
18W hızlı şarj
Kutuya dahil 22,5W şarj cihazı
USB-C
Kablolu tersine şarj özelliği
Ekran
6,53 inç FHD + Dot Drop ekran
Kontrast oranı: 1500:1
Parlaklık: 400 nit (tip)
Renk sıcaklığı ayarı
Gün ışığı modu, standart mod, okuma modu 2.0
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası
L1 Widevine onaylı
Renk
Serin Mavi, POCO Sarısı, Tam Siyah
Boyutlar ve Ağırlık
162,3 mm x 77,3 mm x 9,6mm; 198g
İşlemci
Qualcomm® Snapdragon™ 662
11Nm enerji verimli üretim süreci
Qualcomm® Kryo™ 260, Octa-core CPU, 2.0Ghz’ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
3. Nesil Qualcomm® AI Engine
Depolama
LPDDR4X RAM + UFS 2.1/2.2 depolama
4GB+64GB, 4GB+128GB
Arka Kamera
48MP+2MP+2MP AI üçlü arka kamera
48MP ana kamera
1/2" sensör boyutu
1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm piksel boyutu
f/1.79, 6P lens, AF
2 MP makro kamera
1.75μm piksel boyutu, f/2.4, FF
2 MP derinlik sensörü
1.75μm piksel boyutu, f/2.4
Gece modu, Film çerçevesi, Hızlandırılmış çekim, 120fps yavaş çekim video
Ön kamera
8MP ön kamera
1.12μm piksel boyutu, f/2.05
Bağlantı
Çift SIM yuvası + 1 microSD
512Gb’ye kadar genişletilebilir depolama alanı
2.4GHz/5GHz WIFI
Bluetooth 5.0
IR blaster
FM radyo
Güvenlik
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma
Ses
Çift hoparlör
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
3,5 mm kulaklık jakı
Sistem
Android 10 tabanlı POCO için MIUI 12
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