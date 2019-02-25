Günde 3 milyondan fazla aramanın gerçekleştirildiği Yaani, kullanıcılarını e-posta ve navigasyon uygulamalarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamada, Yaani’ye eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verilerinin Turkcell veri merkezlerinde saklanacağı bildirildi.

Yaani E-posta servisinin Turkcell servisleri ile bütünleşik çalışacağı, bireysel kullanıma ek olarak, kurumlar için de hizmet sağlanacağı öğrenilirken, Yaani Navigasyon servisinin ise trafik yoğunluğu entegrasyonunun bulunduğu belirtildi.

'BİR YILDA 8 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Üstün bir kullanıcı deneyimi vadeden servisler geliştiriyoruz" dedi.

Terzioğlu, "Üstün bir kullanıcı deneyimi vadeden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Bir yıl içinde 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi de arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz" ifadesini kullandı.