Yapay zeka dönüşümü masaya yatırıldı

Microsoft’un Türkiye’deki “Frontier Partner”i PEAKUP, dijital yetkinliklerin sürdürülebilir büyüme üzerindeki doğrudan etkisi ve yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu mutlak stratejik üstünlüğün ele alındığı “AI in Action: Frontier Journey” etkinliğini gerçekleştirdi. Microsoft Yapay Zeka Çözümlerinden Sorumlu Güneydoğu Avrupa Bölge Satış Müdürü Mike Szewczyk ve Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz’ın da konuşmacılar arasında yer aldığı etkinlikte, “frontier firm” kavramı çerçevesinde yapay zekâ dönüşümünün temel dinamikleri ele alınırken, kurumların bu dönüşümde öncü şirketler arasında yer alabilmeleri için izlemeleri gereken yol haritası paylaşıldı.

“YAPAY ZEKA DOKUNUŞLARINI ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRECEĞİZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “PEAKUP olarak bu etkinlikte, yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değil, kurumların stratejik dönüşümünü yönlendiren temel bir güç olarak konumlandırıyoruz. ‘AI in Action’ serisi aracılığıyla iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor; yapay zekâ alanındaki somut deneyimleri paylaşarak kurumların geleceğini birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz” dedi. Şu anda hayatımızda var olan yapay zekânın yakın bir gelecekte daha da pratikte kullanacağımız bir noktaya ulaşacağını söyleyen Toprakçı sözlerine şöyle devam etti: “O kadar uzak olmayan bir gelecekte bir doktor teşhisini koymadan önce mutlaka yapay zekâya danışacak veya bir pilot rota belirlerken yapay zekâ ile konuşacak. Bugün kendi istediğimiz zaman yaptığımız yapay zekâ dokunuşlarını artık hayatımızın bir parçası olarak görmeye başlayacağız. Bir zamanlar evimize bilgisayarlar girmişti. Bu hayatımızda ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi. İnternet başka bir kırılımı yaşattı. Şu anda internetten bile daha büyük kırılım yapay zeka ile beraber gerçekleşiyor. Yapay zeka ile beraber artık uygulama dünyası değişiyor, yazılım dünyası değişiyor, iş yapış süreçlerimiz değişiyor, meslekler değişiyor. Buna paralel olarak ise yapay zekânın uzmanlığına ihtiyacımız artıyor. Zira insan faktörüyle birlikte çalışılan senaryolarda, o insanın uzmanlığı yapay zekada üretilen değeri ortaya koyuyor.”

“İNSANLAR MUAZZAM BİR VERİMLİLİK KAZANACAK”

Etkinlikte konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz, çalışandan çok daha fazlasının beklendiği günümüzde, insani faktörlerin devreden çıktığı an dijital faktörlerin yani ajanların devreye girdiğini söyledi. “Ajanların mümkünse birbirleri arasında senkronize olarak süreci rahatlatmalarını bekliyoruz. İnsanlar bu sürecin içerisinde ajanlara delege ettikleri işlerle muazzam bir verimlilik kazanacak ve akışların onaycıları olacaklar” diyen Batmaz, insanı hâlâ merkeze tutan bu yapıda ajanların sürekli olarak insanlara yardım eden bir yardımcı olarak konumlandırıldıklarını belirtti.

ŞİRKETLER YAPAY ZEKAYI NASIL KULLANIYOR?

Microsoft Yapay Zeka Çözümlerinden Sorumlu Güneydoğu Avrupa Bölge Satış Müdürü Mike Szewczyk ise yapay zekâ ajanlarının çeşitli iş birimlerinde iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiğini anlattı. “İş süreçlerini otomatikleştirmek ve yürütmek için yapay zekayı kullanan ajanlardan bize bazı bilgiler getirmesini istiyor, bazı basit kurallar koyuyoruz ve onlar da bunlara uyuyor. Bunlar bilgi alma ajanları iken; görev tabanlı ajanlar ise sadece kendi başlarına çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda işi daha iyi nasıl yapacaklarını otonom olarak öğreniyor. Biz sadece onları yönlendiren yöneticileriz ve bağımsız olarak çalışmalarını denetliyoruz” diyen Szewczyk, son olarak tam destek sağlayan yapay zeka ajanslarından bahsetti ve öncü şirketlerin bu üç yapıyı da aynı anda kullandıklarına dikkat çekti.

Etkinlikte yapay zekâ yatırımlarının stratejik etkisi, veri odaklı karar alma süreçleri, yapay zekâ ajanlarının kurum içindeki rolü ve yeni nesil dijital iş modelleri gibi başlıklar; gerçek kullanım senaryoları ve global içgörüler eşliğinde ele alındı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “The AI Inflection Point”, “Frontier Firm Perspective”, “Agentic Landscapes: Building What’s Next”, “Unlocking Data Power” ve “Rewriting the Enterprise Core” başlıklı oturumlarda, yapay zekânın iş dünyasında yarattığı paradigma değişimi farklı perspektiflerden değerlendirildi. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen executive oturumlarında ise liderler, stratejik bakış açılarıyla yapay zekâ destekli organizasyonların nasıl şekillendiğini tartıştı.