Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.642,60 %-0,43
        DOLAR 40,5544 %-0,35
        EURO 47,6626 %-0,36
        GRAM ALTIN 4.352,20 %-1,39
        FAİZ 40,51 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 49,81 %-2,72
        BITCOIN 118.014,00 %0,78
        GBP/TRY 54,5074 %-1,07
        EUR/USD 1,1742 %-0,06
        BRENT 68,44 %-1,07
        ÇEYREK ALTIN 7.115,84 %-1,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yapay zeka film yarışması başvurları başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Yapay zeka film yarışması başvurları başladı

        TEKNOFEST 2025 kapsamında Google'ın desteğiyle, üretken yapay zeka teknolojileri sanatla buluşuyor. Google ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen yarışma, üretken yapay zeka araçlarıyla (Google Gemini & Veo 3) TEKNOFEST temalı kısa filmler üretecek gençleri bekliyor. TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması'na son başvuru tarihi ise 30 Temmuz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka film yarışması başvurları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Google ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen yarışma; üretken yapay zeka teknolojileri kullanılarak kısa film üretimini teşvik eden proje bazlı bir yarışma niteliği taşıyor. Yarışmanın temel amacı ise teknolojinin sanatsal üretimdeki potansiyelini ortaya koymak, genç yetenekleri üretken yapay zeka araçlarıyla tanıştırmak ve bu alanda yaratıcı projelerin geliştirilmesini sağlamak.

        Yarışmanın değerlendirme aşamaları ise aşağıdaki gibi olacak;

        • Proje Öneri Raporu (PÖR) (Senaryo)
        • Final Projesi – Kısa Film Üretimi (TEKNOFEST Temalı)
        • Final Değerlendirmesi – Gösterim ve Jüri Puanlaması

        Benim TEKNOFEST’im teması ile TEKNOFEST senin için ne ifade ediyor? Hayalini, deneyimini ya da geleceğe dair vizyonunu anlatan kısa filmini üretken yapay zeka desteğiyle hazırlayarak yarışmaya katılabilirsin.

        Yarışmaya Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim) ve mezunlar; bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar hâlinde başvurabiliyor. Yarışmada dereceye giren birinciler 150 bin TL, ikinciler 120 bin TL, üçüncüler ise 100 bin TL ödül kazanacak. TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması’na son başvuru tarihi ise 30 Temmuz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı