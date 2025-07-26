Yapay zeka film yarışması başvurları başladı

Google ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen yarışma; üretken yapay zeka teknolojileri kullanılarak kısa film üretimini teşvik eden proje bazlı bir yarışma niteliği taşıyor. Yarışmanın temel amacı ise teknolojinin sanatsal üretimdeki potansiyelini ortaya koymak, genç yetenekleri üretken yapay zeka araçlarıyla tanıştırmak ve bu alanda yaratıcı projelerin geliştirilmesini sağlamak.

Yarışmanın değerlendirme aşamaları ise aşağıdaki gibi olacak;

Proje Öneri Raporu (PÖR) (Senaryo)

Final Projesi – Kısa Film Üretimi (TEKNOFEST Temalı)

Final Değerlendirmesi – Gösterim ve Jüri Puanlaması

Benim TEKNOFEST’im teması ile TEKNOFEST senin için ne ifade ediyor? Hayalini, deneyimini ya da geleceğe dair vizyonunu anlatan kısa filmini üretken yapay zeka desteğiyle hazırlayarak yarışmaya katılabilirsin.

Yarışmaya Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim) ve mezunlar; bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar hâlinde başvurabiliyor. Yarışmada dereceye giren birinciler 150 bin TL, ikinciler 120 bin TL, üçüncüler ise 100 bin TL ödül kazanacak. TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması’na son başvuru tarihi ise 30 Temmuz.