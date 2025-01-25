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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Yapay zeka girişimlerinin sayısı artıyor - Girişimcilik Haberleri

        Yapay zeka girişimlerinin sayısı 379’a ulaştı

        Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) düzenli olarak güncellediği Yapay Zeka Girişimleri Haritası, 2024 son çeyrek verileriyle yenilendi. Haritaya eklenen 19 yeni girişimle toplam girişim sayısı 379'a ulaştı. Yeni girişimler, Yapay Görü ve Üretken Yapay Zeka kategorilerindeki yükselen trendlerin devam ettiğini gösterirken, yeni eklenen girişimler 7 farklı kategoriye dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:31
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        Yapay zeka girişimlerinin sayısı artıyor
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        Yapay zeka teknolojileri dünya genelinde ilerleyişini hızla sürdürürken, Türkiye bu alanda güçlü ve rekabetçi bir ekosistem oluşturmak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

        Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI), 2017 yılından beri düzenli olarak güncellediği ‘Yapay Zeka Girişim Haritası’nın 2024 son çeyrek verilere göre, yeni güncellemelerle farklı kategorilerden eklenen 19 yeni yapay zeka girişimi ile birlikte yapay zeka ekosistemindeki girişim sayısı 379’a ulaştı. Yeni eklenen girişimler, haritada 7 farklı kategoride kendine yer buldu. Bu çeşitlilik, yapay zeka teknolojilerinin farklı alanlarda yaygın şekilde kullanılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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        YAPAY GÖRÜ VE ÜRETKEN YAPAY ZEKA ALANLARI YÜKSELİŞTE

        2024 üçüncü çeyrek ve 2024 son çeyrek güncellemeleri karşılaştırıldığında ise kategoriler bazında dikkat çekici değişimler göze çarptı. Yapay Görü, Üretken Yapay Zeka, Öngörü ve Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti (IOT), Doğal Dil İşleme, Akıllı Platformlar, Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka kategorilerinde önemli artışlar gözlemlendi. Bu artışın etkisiyle birlikte, 89 girişim ile ‘Yapay Görü’ ve 68 girişim ile ‘Üretken Yapay Zeka’ toplam girişim sayısında lider konumda kalmayı sürdürdü. Yapay Görü alanındaki büyüme, sağlık ve güvenlik gibi kritik sektörlerdeki uygulamalara olan talebi yansıtırken, Üretken Yapay Zeka'nın öne çıkışı, yaratıcı süreçlerin dijital dönüşümüne olan ilgisini artırdı.

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        Yeni eklenen 19 girişimin ise 5’i Yapay Görü ve 5’i Üretken Yapay Zeka kategorisinde yer alarak, bu iki alandaki yükselen trendleri ortaya koydu. Hem görüntü işleme teknolojilerindeki ilerleme hem de yaratıcı yapay zeka çözümlerine yönelik artan ilgi, bu teknolojilerin Türkiye ekosisteminde de dünya ile uyumlu şekilde stratejik bir rol oynadığını ortaya koydu.

        'GİRİŞİMLERİNİ SAYISININN ARTMASINI BEKLİYORUZ'

        2025 yılının öne çıkacak trendlerinden birinin de Yapay Zeka Ajanları olduğunu belirten TRAI Direktörü Can Sinemli, "Belirli bir görev veya amaca yönelik tasarlanan ve çevreleriyle aktif şekilde etkileşime geçebilen yazılım sistemleri olan bu ajanlar; algılama, karar alma ve eyleme geçme yeteneklerine sahip. Yapay Zeka Ajanları; müşteri hizmetleri, oyun, üretim, sağlık, finans ve ulaşım gibi pek çok sektörde uygulama alanı buluyor ve operasyonel verimliliği artırıyor. Yapay Zeka Girişimleri Haritası’nın 2024 son çeyrek güncellemesinde de bu alanda girişimlerin yer aldığını görüyoruz ve önümüzdeki dönemde bu tür girişimlerin sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

        Türkiye’de yapay zeka sektörünün son yıllardaki hızlı büyümesini ortaya koyan TRAI Girişimleri Haritası, sektörün trendlerini ve teknoloji dikeylerindeki yenilikleri takip etme imkanı sunuyor.

        Haritada, Türkiye’deki yapay zeka girişimlerinin en çok odaklandığı alanlar, bir önceki raporda olduğu gibi sıralanıyor. İlk üç sırayı ise Yapay Görü (89 girişim), Öngörü ve Veri Analitiği (68 girişim) ile Makine Öğrenmesi (55 girişim) alıyor.

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