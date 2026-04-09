        Yapay zekanın su tüketimi artıyor!

        Yapay zekanın su tüketimi artıyor!

        2025 yılında yapay zeka sistemleri ve onları destekleyen veri merkezleri, küresel ölçekte 312 ila 765 milyar litre arasında su tüketti. Bu miktar, dünya genelindeki yıllık şişelenmiş su tüketimini (yaklaşık 446 milyar litre) geride bırakıyor. Sadece sunucuları soğutmak için harcanan bu suyun büyük kısmı buharlaşarak kaybediliyor. Bir büyük veri merkezi günde yüz binlerce ila milyonlarca litre su harcayabiliyor; bazı tesisler ise bir kasabanın yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Google, Microsoft ve Meta gibi devler, kapalı devre soğutma sistemleri, sıfır su kullanan teknolojiler ve geri dönüştürülmüş suyla tasarruf sağlamaya çalışıyor. Ancak yapay zeka talebinin hızla artmasıyla 2030'a kadar küresel veri merkezi su tüketiminin 1,2 trilyon litreye yaklaşması bekleniyor.Uzmanlar, su stresi yaşayan bölgelerde yeni veri merkezi yatırımlarının dikkatle planlanması ve sektörden daha fazla şeffaflık talep ediyor. Yapay zekanın getirdiği dijital dönüşümün, temiz su kaynaklarını riske atmaması için sürdürülebilir çözümler şart hale geliyor.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 09.04.2026 - 09:54
        Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, “Yapay zeka sistemlerinin kullanmış oldukları enerji, enerji sistemleri, bunların işletim mekanizmaları, kullanılan tüm cihazların kullanım sırasında tüketmiş oldukları su miktarları önemli. Bu su miktarının 2027 yılında dünya genelinde 4 ila 6 milyar metreküpe ulaşması bekleniliyor” dedi.

        Günümüzün yeni teknolojisi yapay zekanın, veri merkezindeki sunucuların soğutulması ile elektrik tüketimi sırasında harcanan suyun ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, yapay zeka için kullanılan suyun gün geçtikçe artığını belirterek, şunları söyledi:

        “Son yılların en büyük sorunlarından, geleceğin en büyük sorunlarından bir tanesi iklim değişikliği. İklim değişikliğinin her sektörde, her konu başlığında çok büyük olumsuz etkileri var. Sağlıktan inşaata, ulaşıma, tarıma, her sektör için geçerli. Bütün bu adı geçen konular içerisinde de yine son yıllarda en fazla kullanılan teknolojik yenilik yapay zeka. Yapay zeka da açıkçası büyük bir enerji tüketiyor ve bu enerji tüketimi sırasında da yine milyonlarca bazen 1-2 milyar metreküpe yakın bir su tüketimi gerçekleşiyor. Dünyada mevcut kuraklık yaşarken ister bunu tarımda, ister günlük kullanımımızda, ister sanayide yaşarken bir de üstüne ilave olarak yapay zeka kullanımıyla da yaşamaya başladık. Teknolojik yenilikler evet çok güzel. Yapay zekanın kullanım alanlarına göre etkili olduğu, başarılı kullanılabildiği alanlar var; ama bazen bu şekildeki günlük hayatımıza, dünyanın geleceğine yapısal anlamda da olumsuz etkileri de gerçekleşiyor. Bu sorunu nasıl halledebiliriz diye araştırıcılar şu son dönemde çalışıyorlar ve açıkça yapay zekayı artık kullanmak günlük hayatımızın bir parçası olmuşken, yapay zekanın kullanım teknolojisindeki bazı yenilikler gerekiyor. Çünkü enerji ve yapısal kullanımlar teknolojinin kullanım sırasındaki elektriğin veya enerjinin kullanımı, suyun tüketimi üst düzeylere ulaştı.”

        'SU KULLANIMINDA DAHA VERİMLİ ŞEKLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR'

        İlerleyen yıllarda yapay zekanın su tüketiminin artacağını belirten Baştaş, “Yapay zeka sistemlerinin kullanmış oldukları enerji, enerji sistemleri, bunların işletim mekanizmaları, kullanılan tüm cihazların kullanım sırasında tüketmiş oldukları su miktarları önemli. Bu su miktarının 2027 yılında dünya genelinde 4 ila 6 milyar metreküpe ulaşması bekleniliyor. Yapay zeka kullanımı çok ciddi anlamda vazgeçilmez olmaya başladı. Böyle olunca da yapay zekanın olumlu yönde kullanıldığı bütün yönleri hesaba katarsak vazgeçmemiz mümkün değil. Gelecekte de birçok teknolojik yeniliği geliştirmeyi bu şekilde yapacağız. Ancak bu teknolojik gelişmeler sırasında yapay zeka ile de su kullanımının daha verimli bir şekle dönüştürülmesi, bununla ilgili özel sistemlerin geliştirilmesi de mümkün” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail'den Beyrut'a saldırı

        İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenliyor 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres