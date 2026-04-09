Yapay zekanın su tüketimi artıyor!

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, “Yapay zeka sistemlerinin kullanmış oldukları enerji, enerji sistemleri, bunların işletim mekanizmaları, kullanılan tüm cihazların kullanım sırasında tüketmiş oldukları su miktarları önemli. Bu su miktarının 2027 yılında dünya genelinde 4 ila 6 milyar metreküpe ulaşması bekleniliyor” dedi.

Günümüzün yeni teknolojisi yapay zekanın, veri merkezindeki sunucuların soğutulması ile elektrik tüketimi sırasında harcanan suyun ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, yapay zeka için kullanılan suyun gün geçtikçe artığını belirterek, şunları söyledi:

“Son yılların en büyük sorunlarından, geleceğin en büyük sorunlarından bir tanesi iklim değişikliği. İklim değişikliğinin her sektörde, her konu başlığında çok büyük olumsuz etkileri var. Sağlıktan inşaata, ulaşıma, tarıma, her sektör için geçerli. Bütün bu adı geçen konular içerisinde de yine son yıllarda en fazla kullanılan teknolojik yenilik yapay zeka. Yapay zeka da açıkçası büyük bir enerji tüketiyor ve bu enerji tüketimi sırasında da yine milyonlarca bazen 1-2 milyar metreküpe yakın bir su tüketimi gerçekleşiyor. Dünyada mevcut kuraklık yaşarken ister bunu tarımda, ister günlük kullanımımızda, ister sanayide yaşarken bir de üstüne ilave olarak yapay zeka kullanımıyla da yaşamaya başladık. Teknolojik yenilikler evet çok güzel. Yapay zekanın kullanım alanlarına göre etkili olduğu, başarılı kullanılabildiği alanlar var; ama bazen bu şekildeki günlük hayatımıza, dünyanın geleceğine yapısal anlamda da olumsuz etkileri de gerçekleşiyor. Bu sorunu nasıl halledebiliriz diye araştırıcılar şu son dönemde çalışıyorlar ve açıkça yapay zekayı artık kullanmak günlük hayatımızın bir parçası olmuşken, yapay zekanın kullanım teknolojisindeki bazı yenilikler gerekiyor. Çünkü enerji ve yapısal kullanımlar teknolojinin kullanım sırasındaki elektriğin veya enerjinin kullanımı, suyun tüketimi üst düzeylere ulaştı.”

'SU KULLANIMINDA DAHA VERİMLİ ŞEKLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR'

İlerleyen yıllarda yapay zekanın su tüketiminin artacağını belirten Baştaş, “Yapay zeka sistemlerinin kullanmış oldukları enerji, enerji sistemleri, bunların işletim mekanizmaları, kullanılan tüm cihazların kullanım sırasında tüketmiş oldukları su miktarları önemli. Bu su miktarının 2027 yılında dünya genelinde 4 ila 6 milyar metreküpe ulaşması bekleniliyor. Yapay zeka kullanımı çok ciddi anlamda vazgeçilmez olmaya başladı. Böyle olunca da yapay zekanın olumlu yönde kullanıldığı bütün yönleri hesaba katarsak vazgeçmemiz mümkün değil. Gelecekte de birçok teknolojik yeniliği geliştirmeyi bu şekilde yapacağız. Ancak bu teknolojik gelişmeler sırasında yapay zeka ile de su kullanımının daha verimli bir şekle dönüştürülmesi, bununla ilgili özel sistemlerin geliştirilmesi de mümkün” şeklinde konuştu.